故意讓蜂叮、踩鐵釘險截肢 他們詐領431萬元保險金

2019-05-17 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



虎頭蜂。本報資料照片 分享 facebook 擔任木工的陳姓男子在黃姓保險業務員指導下，多次故意踩鐵釘、讓虎頭蜂叮咬，且讓傷口惡化到需住院治療，再向新光人壽、國泰產險、富邦產險等6家公司請領保險理賠金，金額達431萬餘元。刑事部分，陳被依詐欺罪判刑1年4月，另得易科罰金部分判刑8月；黃則被判刑1年7月，另得易科罰金部分判刑9月定讞。民事部分，台北地方法院至今已判陳、黃應連帶賠償新光人壽、富邦人壽各63萬餘元、126萬餘元，可上訴。

判決指出，黃身為保險業務員，深知保險理賠相關流程，而陳因為缺錢花用，先透過黃向新光人壽、富邦人壽、南山人壽、富邦產先等6家保險公司投保傷害醫療保險。陳事後在黃的指導之下，自2013年至2015年間多次踩鐵釘、讓虎頭蜂叮咬等，再故意弄髒傷口，導致化膿發炎，造成蜂窩性組織炎住院治療。

陳、黃事後持醫療單據詐領醫療保險金，害南山人壽損失85萬餘元、新光人壽損失63萬餘元、富邦產險9萬餘元、國泰世紀5萬餘元；另外，富邦人壽損失126萬餘元、國泰人壽142 萬餘元，總計詐領431萬餘元理賠金。

刑事部分，台北地院一審依詐欺罪判陳不得易科罰金部分10月徒刑，得易科法金部分9月徒刑；黃不得易科罰金部分被判10月徒刑，得易科罰金部分9月徒刑。

陳認為判刑過重，若入監服刑將中斷工作，家中小孩沒有人照顧，提上訴；檢方則認為量刑過輕，也提起上訴。

高院認為，陳、黃至今未和保險公司達成和解，犯後態度難謂良好，且黃利用本身保險專業，明知陳多次傷害自己、感染傷口有截肢的風險，仍以此種方式執意要求陳這樣做，惡性較陳重，故改判陳1年4月徒刑，另得易科罰金部分判刑8月；黃則被判刑1年7月，另得易科罰金部分判刑9月定讞。