兒子菲國溺斃 拿不到理賠金 法院判保險公司應給付

2019-05-17 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北報導



台北地方法院判決，新光人壽應給付兩千萬元保險金。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

黎姓男子三年前在菲律賓長灘島溺斃，他父母向新光人壽請求給付旅遊平安險理賠金，被以死因不單純等理由拒絕。黎的雙親提民事訴訟，台北地方法院認為，菲律賓開立死亡證明書可證明黎因意外事故身亡，判決新光人壽應給付兩千萬元保險金，可上訴。

黎的父母主張，兒子二○一六年四月廿四日和三名友人到長灘島旅遊，出發前透過同團友人投保旅行平安險，其中意外死殘保險給付金額為兩千萬元，未料兒子到長灘島後兩天溺水身亡，他們事後發現，代辦保險的友人未經兒子同意，私自將受益人欄位填為另名友人小孩。

黎的雙親指出，事故發生後，友人小孩和父母均簽署同意書放棄保險契約，同意由他們申請理賠，兩千萬元保險金應歸他們所有，要求新光人壽給付保險金，卻被通知拒絕理賠，才會提告。

新光人壽抗辯，契約要保人姓名為黎的同團友人，且未經黎的書面同意，依照保險法規定，該分契約無效；縱認契約有效，從菲律賓開立的死亡證明書，可見黎的死因是溺水窒息，未記載有其他外力，加上黎未經菲律賓或我國刑事單位解剖調查，證明書上的死因只是推測，並無實質證明力。

保險公司認為，黎的父母也對同團友人提刑事訴訟，可見事故疑點重重，應非單純溺水意外，雙親未能證明兒子是意外死亡，故沒有理由請求保險金。

法官根據保險契約要保書、同團友人證詞，認定是黎個人意願投保旅遊平安險，保費、個資都由黎提供，友人僅代為申請、轉交保費。另根據菲律賓核發死亡證明書、我國駐外辦事處證明書，認定黎的死因屬意外事故，雙親已盡舉證責任；若黎的死因如新光人壽所述有他殺可能，也是屬於突發事故，符合「意外」要件。