智障兄弟遭欺凌 房產被奪當奴隸

2019-05-17 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北報導



新北地檢署起訴欺凌智能不足林兄弟的張姓夫妻，建請法院從重量刑。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

林姓兄弟遭張姓夫妻誘騙至住處，弟弟每天被帶去百貨公司當清潔工、哥哥則被當奴隸使喚，兄弟沒拿到半毛錢，被餓成紙片人，房產還被張姓夫妻等人騙走；新北地檢署昨天依加重詐欺、人口販運防治法等罪嫌起訴張姓夫妻，另依詐欺、偽造文書和違反稅捐稽徵法起訴同案的陳姓男子等八名共犯。

起訴指出，智能不足的林姓兄弟前年九月、十月先後被騙到張姓夫妻住處，行動被控制期間，弟弟每天被張押去百貨公司上班，哥哥則被張妻逼作家事、照顧小孩、穿女裝拍照取樂，如同當奴隸使喚；兄弟倆還被陳姓男子等人登記成人頭公司負責人，莫名其妙背了一堆貸款和卡債。

林姓兄弟因張等人知道他們老家在哪，擔心會對其他家人不利，雖遭迫害、被暴打、被餓肚子，始終不敢反抗；直到去年六月張妻涉毒被逮才趁隙逃跑，由家人陪同報警。

檢方調查，張姓夫妻等人拿林姓兄弟的房產辦二胎、三胎貸款，後來更直接把房子賣了，加上汽車貸款，得手三三○萬餘元，全都占為己有。幫忙辦貸款的陳姓男子等八人還利用其他人頭辦貸款，連同林姓兄弟部分，不法所得總計約六四○萬元。

檢方偵訊時，張妻稱林弟在百貨公司賺的錢是抵房租和伙食，林兄因欠她錢，自願將房產交給她處理。但房仲業者證稱，張妻簽約時自稱是林兄的女友，不但主導林家的房產買賣，甚至會動手打罵，還把林姓兄弟的母親逼哭，公司在張妻主導第三筆房產買賣時察覺異狀，最後解除委託。

檢方認為，張姓夫妻等人以言語恫嚇林姓兄弟，以其家人脅迫二人就範，動輒出手毆打，張妻又逼人穿女裝拍照取樂，完全無視對方人格尊嚴，實不宜輕縱，起訴並建請法院從重量刑。