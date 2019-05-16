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沒捍衛檢察官 前資深檢批：法務部「死亡宣告」算了

2019-05-16 19:44聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

立委段宜康指控國民黨彰化縣長候選人林滄敏詐領補助款，被檢察官不起訴，結果該名檢察官被監委高涌誠、蔡崇義提案彈劾，引發法界反彈。前資深檢察官痛批，此舉跟對岸修理異議份子無異，難道想「殺雞儆猴」？法務部要裝死嗎？要不要幫法務部聲請「死亡宣告」算了。

一名前資深檢察官在網路上說，高涌誠是律師出身，對檢方有敵意不意外，但蔡崇義不是台南高分院法官出身的嗎？怎麼會這樣？「檢察官起訴行使偽造文書，你們認為還有偽造文書（盜刻印章）部分漏未論罪？這種起訴很常見啊？現在是有什麼問題？就算起訴也是吸收關係，是有差吼？」

前資深檢說，何況監院彈劾重點是檢方沒有起訴林滄敏，只有起訴曲棍球協會秘書長，「面子上掛不住，然後拿沒有起訴該秘書長偽造文書這種小罪來彈劾，跟對岸常在修理異議份子用的『法罪錯位』方式不是一樣嗎？是不是想要殺雞儆猴，以儆效尤？是不是、是不是？」

對於法務部未捍衛檢察系統，他也不滿說，「法務部呢？又要裝死了嗎？」邱太三關說案件裝死，這次還是裝死嗎？「要不要幫你聲請輔助還是死亡宣告算了」。

他並指，若蔡崇義有膽的話，「可以直接在調查報告裡面幫段某寫一份檢察官起訴書，起訴林滄敏來看看！都能幫陳情人苗栗縣議員寫再審聲請書了，其實也不會太意外啦！」

監委蔡崇義（右）。圖／本報資料照片
監委蔡崇義（右）。圖／本報資料照片
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檢察官偽造文書林滄敏

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