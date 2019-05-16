高鐵彰化站聯外道工程延誤扣1億 彰縣府敗訴

2019-05-16 19:37 中央社 彰化16日電



彰化縣政府辦理高鐵彰化站聯外道路改善工程，縣政府認為業者遲延完工，扣違約金1億1360多萬，業者不服向法院提告，法官認為業者遲延有理，判縣府應把違約金還給業者。

彰化縣政府工務處則回應指出，會跟法制單位研議後再決定是否提出上訴。

台灣彰化地方法院今天公布的民事判決書，彰化縣政府和張姓業者的工程顧問公司簽約，承攬「高速鐵路彰化站區聯外道路系統改善計畫（員林至田中新闢道路工程）」，工程經費為新台幣12億7100萬元，雙方約定在民國104年12月31日完工。

不過彰化縣政府認為，業者拖到105年9月24日才完工，扣掉不計工期的天數，認定業者遲延完工86天，逾期的違約金為1億1368萬6624元，同時自工程款中扣除，但張姓業者不服，因此向彰化地院提告。

業者認為，工程中包括農田水利會水井及電線桿遷移時間遲延400多天，台76線橋下用地也遲延交付，縣府也有變更設計因此增加工程數量等，工期應展延59天，合理完工日應展延至105年9月30日，他們在105年9月24日完工，沒有延誤工期，縣府應該返還被扣的1億1368多萬元。

地院法官認為，縣府和業者所簽的契約，認定工程所需的土地由縣府提供，縣府如果沒有及時提供土地，導致業者無法及時履約，業者可以申請延長履約的期限，因此用地遲延交付，業者展延工期有理。至於其他有爭議的事項，法院送請淡江大學工程法律研究發展中心鑑定，也認為業者可不計工期，工程應展延至105年9月24日。

法官認定，業者在105年9月24日完工，沒有遲延，扣款當違約金不合理，縣政府應把1億1368萬6624元還給業者，全案仍可上訴。