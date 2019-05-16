林益世不實申報財產遭罰 法院認400萬部分合法該罰

2019-05-16 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



行政院前秘書長林益世。聯合報系資料照／記者王宏舜攝影 分享 facebook 行政院前秘書長林益世因收賄遭判刑，案件爆發後，監察院指林益世不實申報自己6000萬元與妻子彭愛佳的2415萬多元財產，各別裁罰400萬元及50萬元，林益世不服提告抗罰，台北高等行政法院認定監院裁罰50萬元部分不合法，判撤銷、400萬元部分於法有據，判駁回，可上訴。

林益世在2010年間是國民黨籍立委，該年5月到7月間曾陸續收受地勇公司負責人陳啟祥6300萬元賄款，遭判刑。監察院認為，林未據實申報自己折合現金約6000萬元（包括新台幣2000萬元、美金95萬元、美金31萬7500 元）及彭愛佳現金約2415萬322元（包括新台幣2200萬元、美金3萬9000元、人民幣21萬元)，依財產申報法分別處以罰鍰400萬元及50萬元。

林不服提告。法院認為，林當時身為立委將收受爭議款項交由母親沈若蘭保管，是故意隱匿該筆財產，監察院認定其不實申報，依法裁罰400萬元，於法有據。

法院指出，以2011年11月17日為申報基準日，林除未據實申報現金6000萬元外，還也2415萬322元，但申報行僅為單一行為，監察院僅能按其所申報不實的各個款項來源，區別是故意隱匿或單純故意申報不實，據以分別裁罰。

監察院就林的單一行為，僅能按「有無故意隱匿財產」據以判斷依財產申報法第12條第1項或第3項前段裁罰，且縱如申報行為同時違反兩項規定，監察院也僅能按定罰鍰額最高規定裁處，因此50萬元罰鍰部份，於法不合，應予撤銷。