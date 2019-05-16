5年過去...「太陽花」攻行政院 聲請法官迴避遭駁

2019-05-16 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



2014年3月23日，太陽花學運攻占行政院，台北地檢署依妨害公務等罪起訴93人，一審時僅11人被認定有罪，包括「黑色島國青年陣線」成員魏揚等人則被認定無罪或公訴不受理。高等法院審理時，義務律師團認為合議庭「對當事人充滿敵意」，聲請法官迴避，稱期待司法可以達到遏止國家透過司法程序壓制人民抗議的惡意，高院今駁回聲請。

2014年3月18日晚上，以大學生為主的反服貿群眾突破封鎖線，占領立法院，5天後行政院也被攻占，是政府遷台以來行政院首度遭大規模攻擊。一審被判有罪的包括李冠伶、許順治、黃茂吉、陳建斌、黃國陽、陳威丞、謝昇佑、吳崇道、劉建明、許哲榕和林唐聿，分別被依損壞公務員職務上掌管之物品、妨害公務等罪判3至5個月不等徒刑，皆得易科罰金。

去年12月18日，高院原傳包括時任台北市警中正一分局分局長方仰寧、台北市刑大大隊長黃明昭等官警作證，但因被告律師多次「異議」，證人枯坐一上午。

高院認為，審判長陳筱珮在審理程序中說明待證事項，依職權傳喚證人屬刑事訴訟法第163條第2項規定法院「得」依職權調查的範圍。證人到庭證述前，對被告是有利或不易，都還不明確，就算事後調查結果對被告不利，高院認為也不能指法院違法調查。

陳筱珮在開庭時表示「現場這麼大，時間這麼長，所以法院才傳了這麼多證人來，若你們想用異議方式杯葛下次庭期，當然異議這是你們的權利，法院會針對異議是否成立做裁定，現在法院裁定是，法院認為有必要訊問這些證人。為使辯護人能充分準備詰問，改成下次庭期訊問今日到庭證人，但也不能讓今天空轉，法院還是有些不明白的問題想問被告」、「因為你們都不讓法院進行程序，現在已經1個小時了，你們認為法院打斷你們，但根本是你們打斷訴訟程序」、「辯護人對於法院懷有敵意，法院應對被告有利部分予以注意，沒關係，緘默是被告的權利」、「如果你們要保持緘默，不見得對自己一定有利，自己斟酌，但這是你們的權利，法院尊重你們，不會勉強」。

當時被告陳廷豪表示「我要保持緘默」，高院認為可見法官未禁止被告保持緘默；至於「打斷訴訟程序」這些話，屬法庭審理時間控制的訴訟指揮。高院認為，法庭審理時間攸關在庭者的時間與體力，任何有理性的人，都不會認為法官對法庭時間控制的指揮屬偏見、高度敵意或有罪預斷，這不構成聲請法官迴避的理由。

被告方指去年12月18日開庭時，律師問陳筱珮「今日傳訊的證人在案發當日所受的傷害，是我方當事人所造成的嗎？」，她答「是」。但高院檢視筆錄記載：

審判長：今日所傳證人可先行退庭，因妨礙公務部分而受傷的員警、公務被毀損的分局，也可以留下旁聽及表示意見，是否現在表示意見？

辯護人：異議，今日所傳訊之證人，不是被害人也非告訴人，則以何種身分程序地位表示意見。

審判長：一般妨礙公務案件，若警察有受傷，法院會請他們表示意見。

辯護人：今日傳訊之證人於案發當日所受之傷害，是我方當事人所造成的嗎？

審判長：是。