元祖少東前妻涉盜領610萬 二審判8月緩刑2年

2019-05-16 16:45 中央社 台北16日電



元祖食品少東張乙濤控告前妻藍婉綺涉嫌盜領存款新台幣610萬元，藍女一審時被依偽造文書罪判刑10月，緩刑2年。二審高院今天改判刑8月，緩刑2年，仍可上訴。

藍婉綺與張乙濤於民國95年結婚，經台北地方法院於105年3月間裁判離婚，兩人於同年3月底登記離婚。

台北地檢署起訴指出，藍婉綺與張乙濤於102年間婚姻狀態已出現裂痕，張男也通知藍女「房子的鑰匙換過了，也交代警衛了，請不要回來住了」，藍女卻於102年11月12日返回住處，拿走張的2本存摺與印鑑章，冒用張的名義臨櫃盜領共610萬元存款。

106年7月，一審台北地方法院依偽造文書罪判處藍婉綺10月有期徒刑、緩刑2年，並應於緩刑期間提供60小時義務勞務及參加法治教育2場。

案經上訴，台灣高等法院今天作出二審判決。

高院新聞資料指出，藍婉綺主張有權使用銀行帳戶、否認犯行，但合議庭認為，遭盜領帳戶是張乙濤用來提供給銀行固定扣繳信用卡帳單、基金之用，若張男同意藍女提款，豈會直到銀行告知扣款失敗才知道存款不足，調查全案事證，仍認為藍女犯行明確。

合議庭考量，藍婉綺與張乙濤在一審宣判後，於107年底於北院家事法庭成立調解，約定藍女同意以本案犯罪所得抵銷張男應給付款項，而一審判決時來不及審酌調解結果而宣告沒收犯罪所得，並不妥當，且量刑因素也已改變，因此撤銷一審判決改判。

合議庭審酌藍婉綺因與張乙濤婚姻不睦而犯案，最後與張男達成調解，改判刑8月，另考量兩人因離婚衍生的爭議已告一段落，相信藍女能知所警惕，因此宣告緩刑2年，但為確保藍女記取教訓，諭知應於緩刑期間提供60小時義務勞務，並於緩刑期間付保護管束。