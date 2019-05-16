地震路裂假照郭台銘也誤信 男散布謠言罰3000元

2019-05-16 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



今年4月18日下午1點左右花蓮發生芮氏規模6.1地震，台北有感，王姓男子在LINE群組傳布松仁路馬路裂開的訊息並附照片，訊息擴散引起恐慌，鴻海董事長郭台銘也趕往查看，事後證實為柏油填縫產生的錯覺，警方將王函送法辦，台北地院今天依違反社會秩序維護法、散布謠言規定，裁處王罰鍰3000元。

418地震後，有民眾透過LINE等通訊軟體轉傳松仁路出現裂痕的訊息，刑事警察局電偵大隊追查訊息來源發現，照片最早出現在「台大實業坊PTT」，當時網友發表標題為「爆卦─馬路裂開了」的文章，PO文者是台中市賴姓女子，賴女說，照片不是她拍的，警方再循線找到王。

王告訴警察，他在地震第一時間從公司往下拍攝到松仁路路面裂痕的照片，在沒有查證下，即在下午1點7分以「松仁路馬路裂開」為題發文，並附上用手機拍的照片發送到Line的友人群組中；王說，沒有想到短時間內會被大量轉傳，他沒有散播謠言，也很後悔。