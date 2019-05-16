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星光大橋工期爭議 法院判彰縣府還廠商1億元工程款

2019-05-16 16:27聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣進行高鐵彰化站區聯外道路系統改善計畫，但縣府認為第一標從林厝交流道到高鐵星光大橋路段承包商延遲工期86天，扣款違約金1億1368萬多元，但廠商認為是因施工用地延遲交付、二次變更設計，又怕勞工超時工作以及連續降雨等原因才拖延，訴請縣府給付工程款，彰化地院判包商勝訴，縣府須返還廠商1億多元的工程款，可上訴。

縣府工務處長林漢斌指出，因與承包商對於工期有爭議，先將逾期工程款罰款扣在帳戶裡，這1億多元是工程逾期的罰款，並非賠償金，因金額龐大會跟法制、政風處等相關單位研議是否上訴。

承攬廠商指出，2014年與縣府簽訂工程契約，工程總額為12億7100萬多元，並約定2015年12月31日完工，但因發生電桿遷移、台76線橋下用地遲延交付、法令變更縮減勞工最高法定工時、2015年5月和8月連續下雨以及3.8公里長的道路工程辦理35次變更設計等都是不能歸責於廠商的的事由，推算合理完工日應展延到2016年9月30日，工程實際在2016年9月24日完工並未延誤，要求縣府負全部工程款。

但縣府僅認變更設計增加工項及增加工程數量部分展延工期1天，同意不計工期129天，仍從工程款中扣除違約金。

彰化地院審酌契約內容，認為廠商提出用地遲延交付、電桿遷移等事由，可主張展延工期，淡江大學工程法律研究發展中心鑑定結果認為不計工期應為80日與42日，工程工期應展延到2016年9月24日，廠商在當天完工，並沒有逾期，判縣府須給付廠商1億1368萬多元的工程款。

高鐵彰化站聯外道路第一標工程晚間通車，受矚目的高鐵星光大橋。圖／彰化縣政府提供
高鐵彰化站聯外道路第一標工程晚間通車，受矚目的高鐵星光大橋。圖／彰化縣政府提供
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