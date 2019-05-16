罵「跟張淑晶一樣」判刑 高院：無忍受詆譭義務

2019-05-16 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



新店某社區吳姓管委會主委懷疑一名婦人沒有居住權，阻撓婦人進入社區，雙方口角，吳罵婦人「跟張淑晶一樣」、「告訴妳不是發瘋就有用」，台北地院依公然侮辱罪判吳拘役50日，得易科罰金。高等法院認為這些用語是情緒化的謾罵字眼，正常人聽聞後的觀感會認為含「輕蔑、貶損」之意，駁回吳上訴定讞。

2017年9月28日上午，婦人要進入社區，吳姓主委要求看「權狀」才能讓她進入，婦人解釋「權狀的名字是我弟弟」，她是以胞弟名義買屋，雙方爭執不下，吳還報警處理。

吳在社區大門前指婦人「在那起肖（台語）」、「告訴妳不是發瘋就有用」、「這種人跟張淑晶一樣，肖查某（台語）」，婦人覺得名譽受損，提告妨害名譽。

吳主張是就公共利益提出評價，不是在貶抑對方名譽，但高院勘驗錄音檔，認為吳是針對婦人是否在社區內有產權、有無進入社區權利提出質疑，但他卻說出「在那起肖」、「不是發瘋就有用」等話，使人難堪。

另外，吳還說「這種人跟張淑晶一樣」，高院認為「張淑晶」先前常被媒體評為惡房東，不是正面的評價，吳也承認張淑晶是媒體播報「濫訴」的人，從這段話來看，他是在貶抑人格、損人名譽。

高院指出，言論自由獲憲法高度保障，但並非漫無界限，仍有一定限度，吳以「這種人跟張淑晶一樣」等話罵人，明顯構成公然侮辱，無法用「評價公共利益之事」卸責。