杜卡迪重機被燒毀 他告泰豐輪胎老闆求償300萬

2019-05-16 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園中壢區的泰豐輪胎工廠2017年1月17日發生大火，千坪廠房付之一炬，泰豐負責人馬述健的何姓友人控訴，其寄放在廠房的1輛Ducati重機被燒毀，向馬及泰豐公司求償300萬元；但法院審酌，馬是以個人名義和何定無償寄託契約，且馬已盡注意義務，認定何求償無據予以駁回。

何男主張，他和馬述健為數十年好友，自己有多年賽車經驗具有執照，之所以同意到馬的車隊效力出賽，並曾自費50萬元往返日本、台灣，除了彼此交情，就是因為馬同意代為保管他1輛價值300多萬元的義大利廠牌Ducati重型機車。

何還說，馬曾允他在台受訓完後就派駐美國公司，並將他不能在台掛牌的重機協助運往美國掛牌，也保證倉庫安全性、投有火災險，所以2015年9月將重機從日本運到台灣，並放在泰豐公司倉庫內，主張自己和馬、泰豐公司成立有償寄託契約，未料大火卻被燒毀，向馬及泰豐求償300萬元。

馬反駁稱，是基於和何的個人情誼，才以個人名義讓他重機寄放廠房，而泰豐公司業務並無廠房租借項目，且火災事故前中壢廠房有經安檢合格，缺失部分也檢修完畢，火災事故後檢方偵結以予以員將不起訴，可證對於大火並無故意、過失，認為何求償無據。

法院查，何、馬彼此有數十年情誼，當初洽談重機放置事情，由何單獨和馬聯繫，彼此未簽立書面寄託契約，應是馬以私下個人名義，而非泰豐公司負責人的身分和他立約，而何也無法舉證他和馬之間訂立的是「有償」契約，反之應屬於無償契約。

另外，馬也將自己另2輛更高價的重機和何的擺放在一起，期間內何也未提出反對意見，可證明馬保管方式是經和事前同意、持續認可，加上大火時馬的車也同樣被燒毀，可見馬確實是以與自己同一事物之注意程度保管該重機，並無未盡注意義務。