華山野青眾闖軌道禁區 6人判緩刑

2019-05-16 15:03 中央社 台北16日電



「野青眾」涉嫌擅闖台鐵華山引道地下軌道的禁區，呼朋引伴開電音趴，由於引道跟台鐵台北車站行車主線相通，「野青眾」的行為已涉嫌危及行車安全，台鐵已經報警處理，鐵路警察局會傳喚主辦及相關人員，依鐵路法送辦。翻攝網路 分享 facebook

華山草原去年發生殺人分屍案後，進駐華山草原的野青眾團隊，涉擅闖台鐵華山引道禁區開趴，被檢方依侵入建築物罪起訴。台北地院今天判野青眾莊姓發起人等6人罰金，均緩刑2年。

華山草原去年6月發生殺人分屍案，台北市都市更新處要求進駐華山草原的野青眾團隊，停止在草原上的一切活動；而有網友發現，野青眾曾在同年6月中旬擅闖台鐵華山引道地下軌道禁區開趴。台鐵事後報警處理。

台北地檢署偵辦後，去年11月將莊姓發起人等6人依侵入建築物罪起訴。台北地方法院今天判決6人新台幣6000元至1萬元不等罰金，均可易服勞役，緩刑2年。全案可上訴。