陳菊告吳子嘉快落幕 雙方下月第2次調解

2019-05-16 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



總統府秘書長陳菊認為名嘴對她評論不公，遞狀自訴美麗島電子報董事長吳子嘉加重誹謗罪，台北地院日前開庭，法官安排調解，吳同意就和解條件讓步，細節待磋商，法官訂下月11日第二次調解，如果原告、被告雙方有共識，官司就落幕。

陳菊的委任律師游琦俊今天說，和吳子嘉的律師陳振東調解後，已有初步共識，至於吳子嘉是否全部同意陳菊在起訴狀中提出的和解條件，「要尊重吳先生的看法」；由於法官同意陳、吳再調解，因此今天的準備庭取消開庭。

依陳菊訴狀主張的和解條件，吳子嘉必須在聯合報等4報頭版刊登聲明，聲明略為吳子嘉在中天、東森的政論節目對陳菊不實誹謗，因未經查證而損害陳菊的名譽，因此對陳菊所造成的困擾道歉。

陳菊告吳子嘉案，是陳菊對名嘴吳子嘉、張友驊、謝寒冰、旅美藝人張琍敏提告的4案中，審理進度最快的一件；吳子嘉日前出庭說，陳菊是府秘書長，應接受媒體監督，如果要和解，也沒什麼不能談的。