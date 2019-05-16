不滿施政丟柯文哲鞋 郭志剛傷害隨扈遭起訴

2019-05-16 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台灣建國黨成員郭志剛去年疑因不滿台北市取消重陽敬老金，在北市府外向市長柯文哲丟鞋，卻丟中一旁陳姓隨扈，衝突過程中陳的右前臂也擦傷。台北檢署調查後，認為丟鞋行為尚未達強暴、脅迫程度，妨害公務部分不起訴，但受傷事證明確，依傷害罪起訴。

檢方調查，去年3月29日上午10點15許，郭疑因不滿柯文哲政治立場與施政，跑到北市府北大門前松高路人行道上，朝柯文哲等人行進的方向丟鞋子，當時一旁的陳姓隨扈趕緊上前用右手阻擋，被丟中致右前臂紅腫皮膚破皮。

郭志剛被依妨害公務及強制罪移送，另陳姓隨扈提告傷害。檢方調查後，認定傷害部分事證明確，依法起訴。

不過，郭丟鞋的行為難認足以使人產生畏懼或達強暴、脅迫的程度、他丟鞋後立即遭警方制止，身上也未攜帶危險物品，且陳姓隨扈及現場民眾均穿著便服，因此認定郭未有妨害公務及強制犯意，此部分不起訴。

此外，當時警察另依違反社會秩序維護法函送法院簡易庭裁罰，但法官審理後裁定不受理。法官認為，郭丟鞋未丟中柯而中陳姓隨扈，陳事發後報警處理，並提出妨害公務、傷害及強制罪的刑事告訴。當違反社維法行為，同時涉嫌違反刑事法律時，應先移送檢察官依刑事法律規定辦理。

法官指出，郭的丟鞋行為，同時涉嫌違反社維法及刑法，轄區警方已將郭移送檢察官依刑事法律規定辦理，法院顯然沒有審判及裁處權限，因此依社維法規定諭知不受理。