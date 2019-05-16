網拍殺蟲藥多無照 環保署：恐觸法

2019-05-16 14:13 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



環保署化學局表示，民眾常會從國外帶回藥品並放到網路上販售，但這些進口藥品多沒有中文標示，也沒有獲得環保署認證，消費者無法獲得保障。（photo by張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook

民眾網拍環境用藥恐觸法！環保署化學局16日表示，民眾透過電商通路平台，販賣國外進口的殺蟲劑或是防蚊掛片等環境用藥。若無環境用藥販賣許可證照，恐將吃上超過6萬元的罰鍰。

化學局局長謝燕儒指出，環保署107年查驗環境用藥廣告、標示、偽藥及有效成份等項目共4萬多件，雖然合格率高達99%，但不合格的1%中，有3成案件就屬於民眾無照網拍或廣告從日本等國外進口的環境用藥。這些進口藥品多沒有中文標示，也沒有獲得環保署認證，不只消費者無法獲得保障，網拍商家更會因為無照販賣，吃上新台幣6萬到30萬元的罰鍰。

謝燕儒補充到，民眾常常在日本等國家購買藥品並帶回國內，只要攜帶的藥品重量沒超過1公斤且是民眾自用，都屬於合法範圍。但若民眾想要趁機小賺一筆，把藥品放上網路拍賣，就必須取得環境用藥許可證照後才得以合法販賣，否則最後上門的不會是生意，而是環保署人員跟罰單。

化學局呼籲民眾堅守「3不原則」：不在無照狀態下，上網販售或廣告藥品、不買來路不明，亦無環保署核准字號的環境擁有、以及不在網路廣告宣稱環境用藥的效果。當然上上之策，還是做好環境清潔、避免蚊蟲滋生，也就不必用到環境用藥，減少對環境的影響。

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