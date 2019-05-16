兒子長灘島溺死拿不到保險金 法院判新光人壽要付2千萬

2019-05-16 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



黎姓男子3年前到菲律賓長灘島旅遊卻意外溺水身亡，他的父母向新光人壽要求給付2000萬元保險金，被新光人壽以契約無效、死亡原因不單純為由拒絕，雙親不服提告，台北地方法院日前判新光人壽應給付黎的雙親2000萬元，可上訴。

黎的雙親主張，兒子2016年4月24日與其他3人到菲律賓長灘島旅遊，出發前透過同團友人向新光人壽投保旅行平安保險，意外死殘保險給付額為2000萬元。未料，兒子同年月26日意外溺水身亡，事後查詢才發現代辦保險的友人私自亂填毫無關係的他人為受益人。

父母認為，事故發生之後，遭亂填的受益人和雙親均簽署同意書，表達放棄保險契約，並同意由他們申請理賠，故2000萬元保險金應歸他們所有，要求新光人壽給付，前年卻被通知拒絕理賠，才提訴訟請求新光人壽給付保險金。

新光人壽則抗辯，保險契約要保人是黎的同團友人，且未經黎的書面同意，依照保險法規定契約屬無效，黎的雙親不得請求保險金；縱使認定保險契約有效，從菲律賓開立的死亡證明書，可見黎的死因為溺水窒息，並未記載其他外力，而本案也沒有經菲律賓或我國刑事單位解剖調查，證明書記載的死因也只是推測，並沒有實質證明力。

另外，黎的雙親也對同團友人提出刑事訴訟，可見事故疑點重重，應該非單純的溺水意外，黎的父母未能證明兒子是意外死亡，也沒有理由請求保險金。

法官認為，根據保險契約要保書、同團友人證詞，可認定是黎個人意思投保，保費、個資也由黎提供，友人只是負責代為申請、轉交保費，故不採信新光人壽的說詞。