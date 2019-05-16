元祖少奶奶1月10萬難持家 領夫610萬判8月

2019-05-16 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



元祖食品少東張乙濤與前妻藍婉綺不睦，藍女在離婚前，拿張的存摺和印鑑章提領610萬元存款，台北地院依行使偽造私文書罪判她10月徒刑，緩刑2年，到手的610萬元也沒收。高等法院從前年就希望雙方和解，高院今改判藍婦8月，緩刑2年，緩刑期間服義務勞務60小時。

張乙濤與藍婉綺2006年結婚，前年3月經高院裁判離婚。張指控，與前妻在離婚前就感情破裂，他曾發微信告知「台北房子的鑰匙換過了，也交代警衛了，請不要回來住了」，但她卻在2013年11月12日進到住處，拿了他存摺和印鑑章後，盜領2帳戶內共610萬元存款。

藍婉綺辯稱當時兩人還是夫妻，本就互為代理人，她領款是經「特別授權」，錢是用作她與3名子女在大陸的生活開銷，不是詐欺取財、也沒有偽造文書。

張乙濤駁稱婚後兩人金錢是各自管理，子女的生活開銷另外處理，並說當國泰世華銀行板東分行帳戶被提領160萬、建國分行帳戶遭領450萬元時，還以為是網路被盜用，他專程回台問理專，才發現是前妻去兩家分行臨櫃提款。

高院開庭時，張的告訴代理人說，在原審判決後，藍婉綺和家人提了5項刑、民事訴訟，這樣的行為不僅是濫訴，還要求1.7億天價金額。辯護律師不滿地說，藍家人提告，是因為張乙濤攻擊前岳父，卻不反省自己，提出1.7億元的金額，是因為要帶小孩回上海讀書，「孩子以後要留美」。