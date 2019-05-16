冒名寄戒指、芒果冰給蔡英文被訴 男辯：我就是想寄！

2019-05-16 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園曾姓男子想送東西給蔡英文總統，看到當時參選中壢區市議員周秀玲競選文宣，認為用周身為黨員身分名義寄送對方比較會收，去年5月29日冒用周名字、地址，寄了1箱包含1枚金戒指、2瓶飲料及2包青芒果冰到總統府，指名由「蔡英文」收件，曝光後曾被依偽造文書罪嫌起訴。

檢警調查，曾（44歲）冒用周女名字、住家，分別填寫在宅急便寄件人、寄件地址的欄位，收件欄位則填寫「蔡英文」，收件地址為台北市重慶南路1段122號總統府地址，包裹內則有1枚金戒指、2瓶飲料，以及2包青芒果冰，打算送給蔡英文總統。

總統府收到後認為有異，6月4日將其中的金戒指退寄還給周女，周這才發現名字、地址被冒用，向中壢警分局報案提告偽造文書罪嫌。

據了解，曾男和周秀玲並不認識，因為當時看到周競選議員的文宣，知道他是民進黨黨員，加上自己「就是想寄東西給蔡英文總統」，所以才拿了金戒指、飲料及芒果冰等物，冒用周名義寄出。