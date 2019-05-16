慈湖潑漆青年攻擊反對者 1人傷害起訴、1人發布通緝

2019-05-16 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



獨派青年等11人因慈湖潑漆案，去年7月20日到桃園地院開庭時，成員楊侒橙、王騰葦及羅宜等發表其政治訴求時，遭大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉闖入並朝羅宜頭頂噴黃漆，雙方爆發激烈拉扯，楊、王卻分別拉扯、踢踹1名陳姓反對者，檢方依傷害罪嫌起訴楊，王通緝中。

全案起因於去年228當天，獨派青年11人闖入慈湖陵寢潑漆，檢方依毀損、公然侮辱墳墓等罪嫌起訴，歷經1年多審理，上月9日桃園地院依毀損罪判處李姓青年等10人拘役55至59天，而楊侒橙因推擠、拉扯現場後備指揮部管理員，被依妨害公務判處拘役59天。

而本案去年7月20日桃園地院首開準備程序庭時，涉案青年齊聚法院大門發表政治訴求，曾對自由台灣黨主席蔡丁貴噴生髮水的胡志偉為表不滿，突然從人群竄出，手持1瓶油漆朝當時正在發表言論的羅宜噴灑，造成他頭頂被染成一片黃。

雙方立刻爆發衝突，羅也向胡提告傷害、公然侮辱，法院從重依傷害判處胡拘役35天，得易科罰金；但拉扯過程中，楊侒橙拿手提袋攻擊現場的陳姓反對者，還拉扯陳男頭髮，王騰葦朝陳手拉、腳踢，造成陳身上多處擦挫傷，向2人提告傷害。