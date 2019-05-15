掛羊頭賣狗肉 大陸越界海上補給船偽裝漁船遭逮

2019-05-15 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



1艘大陸漁船（無船名）老是在烏坵海域非法越界，且屢勸不聽，愛跟金門海巡隊玩「躲貓貓」或是你追我跑，遭海巡署鎖定，今天清晨由海巡署金馬澎分署副分署長王正信，親率「台北艦」及「10039艇」遠征烏坵海域執行「護永專案」，將船查扣押返金門料羅港調查，全案將依法加重處分。

金門海巡隊組主任彭宥淋表示，今天凌晨0時由副分署長王正信親自率同艦隊分署500噸級「台北艦」及「10039艇」等1艦1艇，分別自臺中及金門啟航，在清晨5時許，勤務人員就在烏坵島西南0.4浬處發現1艘非法越界，經驅離仍返回滯留的無船名大陸船舶，海巡幹員登船檢查，並將其帶回金門，以宣示取締決心，往返航程長達160浬。

彭宥淋指出，這艘船的外觀雖然是漁船，但卻沒有漁具，研判應該是補給工作船，根本是「掛羊頭賣狗肉」，且經常在烏坵水域的避風處躲藏，等看到海巡驅離船隊遠走，又再出來，屢次驅離不聽。

金門海巡隊說，今天查扣到案的「無船名」船舶1艘7人，其中邱姓船長58歲，是福建省石獅市人，因未經許可越界滯留烏坵海域，且經多次驅離後卻去而復返，涉嫌違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例，巡防艦艇因而決定查扣人、船，全案將於完成調查後陳報海巡署艦隊分署依法加重處分。