婦聯會388億元移轉國有 最高行裁准停止執行確定

2019-05-15 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



婦聯會388億元財產移轉國有，在最後一刻獲裁准停止執行。圖為婦聯會大樓。 聯合報系資料照片 分享 facebook

黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，有388億多元不當取得財產應移轉為國家所有，婦聯會不服聲請停止執行，台北高等行政法院認為本件金額甚鉅，情況緊急並有難以回復的損害，因此裁准。經抗告，最高行政法院認為逕行移轉國有將致婦聯會財產權受到不測損害，今駁回抗告確定。

黨產會去年2月作出行政處分，認定婦聯會為國民黨的附隨組織；今年3月19日再祭出第二波行政處分，認定婦聯會的財產為不當取得，命其資產移轉國有。

婦聯會緊急聲請停止執行，主張若將來撤銷訴訟是我方勝訴確定，國家將負擔過重的金錢支出並致社會資源的無謂耗費，因此移轉國有將造成難於回復損害的急迫情事。

黨產會指出，婦聯會尚有2億4千萬元，依過去10年收支情形，足以營運6至10年；且資產收歸國有後，依促轉條例規定，會成立特種基金加以利用，該基金尚未成立，依照時序今年內不會動用款項，還要待行政院協調，無急迫性。

法院認為，金額甚鉅、具有急迫性，原處分隨時有開始執行之虞，執行將發生難以回復損害而情況緊急，非即時由行政法院予以處理，則難以救濟。

法院指出，婦聯會財產被認定為不當取得，但黨產條例規定非有正當理由或經黨產會決議同意，婦聯會不得自由處分，已足確保日後若黨產會於本案訴訟勝訴後，對於移轉返還或追徵財產效果，也能避免脫產。

權衡公益、私益比例後，認為執行對婦聯會與國家利害影響大不相同。雖黨產會說會成立特種基金，但何時成立未定，在成立前，移轉國有的不當取得財產與國庫財產間關係存有疑義，因此裁准。

經抗告，最高行指出，原處分產生「難以回復損害」機率值甚低，不符合「急迫情事」停止執行要件，但考量兩造對移轉範圍尚有爭議，執行金額鉅大、移轉為國有後，將來遭動用可能性尚不能全然排除，且婦聯會私自動用該財產可能性甚低等各項因素，認逕行將財產移轉為國有，將導致婦聯會財產權受到不測損害，因此認原裁定判斷合法有據，應予維持。