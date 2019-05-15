假筆錄案擴及數分局與警員 新北警嚴懲相關涉案人員

2019-05-15 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市警局傳出員警為爭取績效，涉嫌製作竊案不實筆錄，新北地檢署昨天大舉搜索8名員警個人與辦公處所，將6名涉案員警與2名證人帶回偵訊。副所長洪明仁與所長高裕傑訊後無保請回。陳姓、許姓、黃姓警員各以新台幣2萬元交保，賴姓員警訊後以5萬元交保。

市警局表示，去年10月間接獲情資反映，疑有員警為爭取獎勵，於偵辦機車竊盜案中製作不實筆錄，遂深入清查，發現疑有8名員警於106年5月至107年1月及107年5至10月間，利用偵辦機車竊案時分別向兩名竊嫌製作不實筆錄，疑涉犯「偽造文書」罪，相關涉案人員經督察及政風人員詢問後，昨天晚7時許起陸續移送新北地檢署，至今天上午5時15分經檢察官複訊完畢。

三重警分局慈福派出所陳姓、許姓員警與永和警分局得和派出所黃姓警員，各以2萬元交保，原三重警分局厚德派出所、現任高雄市警局鳳山警分局的賴姓員警訊後以5萬元交保。三峽警分局吉埔派出所副所長洪明仁、樹林警分局柑園派出所長高裕傑無保請回。湯姓督察、三重警分局慈福派出所張姓警員列為證人。