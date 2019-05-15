假筆錄案擴及數分局與警員 新北警嚴懲相關涉案人員
新北市警局傳出員警為爭取績效，涉嫌製作竊案不實筆錄，新北地檢署昨天大舉搜索8名員警個人與辦公處所，將6名涉案員警與2名證人帶回偵訊。副所長洪明仁與所長高裕傑訊後無保請回。陳姓、許姓、黃姓警員各以新台幣2萬元交保，賴姓員警訊後以5萬元交保。
市警局表示，去年10月間接獲情資反映，疑有員警為爭取獎勵，於偵辦機車竊盜案中製作不實筆錄，遂深入清查，發現疑有8名員警於106年5月至107年1月及107年5至10月間，利用偵辦機車竊案時分別向兩名竊嫌製作不實筆錄，疑涉犯「偽造文書」罪，相關涉案人員經督察及政風人員詢問後，昨天晚7時許起陸續移送新北地檢署，至今天上午5時15分經檢察官複訊完畢。
三重警分局慈福派出所陳姓、許姓員警與永和警分局得和派出所黃姓警員，各以2萬元交保，原三重警分局厚德派出所、現任高雄市警局鳳山警分局的賴姓員警訊後以5萬元交保。三峽警分局吉埔派出所副所長洪明仁、樹林警分局柑園派出所長高裕傑無保請回。湯姓督察、三重警分局慈福派出所張姓警員列為證人。
新北市警局長陳檡文為展現決心，杜絕員警再犯，今日上午召開人評會議，決議相關人員行政責任依涉案情節進行懲處，三重警分局偵查隊許姓員警記過一次，三重警分局厚德所陳姓員警記過一次，永和分局得和所黃姓員警記過二次，前三重分局厚德所賴姓員警記過二次，並自行調整至較單純單位服務。另無保飭回者，將待檢察官偵結後再行裁定；監督不周責任部分，原警分局厚德所長、現任市警局保安科謝姓警務正記過一次，永和警分局得和所張姓巡官兼所長申誡一次。
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