粗心保母吹風機燙傷1歲男童 稚嫩屁股留下網狀烙印

2019-05-15 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園曾姓保母今年2月替1名1歲多男童洗澡後，使用吹風機卻不慎燙傷他，導致男童屁股、生殖器及後頸等稚嫩皮膚留下網狀烙痕，家長拍照上網爆料並對曾提告傷害等罪嫌；檢方認為，曾無傷害犯意，但燙傷男童確有疏失，依業務過失傷害罪嫌將她聲請簡易判決處刑。

家長投訴指出，兒子回家哭鬧才發現他屁股、生殖器有網狀烙印還起水泡，質問曾女對方先說換尿布沒發現有燙傷，後又改口稱男童屁股、生殖器沾到排泄物，怕他著涼才用吹風機烘乾，因出風口太熱不小心碰觸才留下傷痕。

檢方調查，曾女（36歲）2月18日下午6點多替男童擦沖洗、擦拭，並用吹風機吹乾剩餘水氣，卻未注意將出風口湊近男童皮膚，沒有保持適當距離，結果男童掙扎扭動，多次碰觸到高溫的出風口鐵網，屁股、生殖器及後頸被烙燙留下網狀傷痕。

當晚家長接回家後，發現兒子後頸有傷口並帶他就醫並提告；訊時曾坦承疏失，另有驗傷報告等佐證，檢方認為，使用吹風機和孩童間保持適當距離避免燙傷是一般常理，曾為加速風乾卻用出風口靠近，其行為和男童燙傷間有相當因果關係。