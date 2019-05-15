警方這招回馬槍臨檢 2男逃逸移工軟骨功躲廁所

2019-05-15 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市知名東協廣場吸引許多外籍移工聚集、消費，台中市警局第一分局看似正常執行臨檢勤務，清晨2點結束離開，逃逸移工以為警方不會二度臨檢，在舞池內盡情言歡，警方於清晨2點半「回馬槍」臨檢，逃逸移工嚇得展現「軟骨功」躲進廁所、隔間夾板，5名逃逸移工全被警方帶回。

位於綠川西街的東協廣場，附近商店販售移工各國商品及飲食，可供外籍移工購買生活用品，每逢假日吸引大批外籍移工前來消費。

上周六深夜，警方於清晨2點正常臨檢結束歸隊，外籍移工以為警方已結束勤務，呼朋引伴到舞池廣歡、跳舞，警方於清晨2點半來個「回馬槍」臨檢，舞池內燈光全亮，員警早堵住所有出入口，逃逸移工見無路可走，2名大男生居然塞進同一間廁所隔間內，一秒展現「軟骨功」，但員警也不是省油的燈，逐一揭穿逃逸移工藏身處。

警方表示，原本就知道有逃逸移工趁警方臨檢完後再進入舞廳，但沒想到為了躲避查緝，居然將自己塞進狹小的廁所隔間板內，讓發現的當下好氣又好笑。