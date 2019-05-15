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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

逆孫放火燒死中風臥床阿嬤 開庭家人求情確定免死定讞

2019-05-15 15:58聯合報 記者林孟潔╱即時報導

男子謝天昊長期失業在家，因和母親處不好心情不佳，前年放火燒死年近八旬的中風臥床的祖母，犯後逃離現場。一、二審均依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

謝天昊長期失業且沒有地方住，2017年3月間搬回家住，而和腦中風臥床的祖母、外籍看護「咪咪」一起居住。他有多次毒品前科，因沒有錢吸毒，經常向家人要錢，動輒破壞家中物品。

謝天昊同年4月28日晚上因為和母親處不好而心情不佳，隔日凌晨4時許在房間內放火燒易燃物品洩憤，且放任火勢持續延燒，事後自行騎腳踏車逃離現場。家中火勢不斷延燒，照顧祖母7年的看護「咪咪」發現後已經無法抱著祖母逃生，只好從窗戶爬到隔壁住家才倖免於難，她逃出火場時大叫，「他是故意縱火要燒死人的」，但祖母因一氧化碳中毒身亡。

一審審理時，謝天昊承認縱火，表示因案發前一天，數度打電話給家人，家人都不接，才一時氣憤下縱火，對祖母的死表達難過。法官調查，認為謝不是對祖母或外傭有怨懟，而是撥電話沒人接，他母親也因害怕兒子先前的家暴行為，手機關機下，他一時盛怒而放火。

一審認為，死者女兒、媳婦均稱，謝的行為不應該，「但他從小就是很有禮貌、很乖的小孩」，直到父親死亡以後，才開始出現脫序的行為。死者媳婦更表示，丈夫生前曾表示希望能再給謝一次機會。

法官認為，謝執意放火，犯行嚴重，考量謝犯案前與祖母相處還算良好，加上醫院曾替謝進行精神鑑定，認定他挫折耐受能力較差、且有物質使用障礙症，可能影響判斷力。地院表示，謝所犯的罪行都屬於無期徒刑、死刑的重罪，但考量上述情節，判謝無期徒刑並褫奪公權終身。

二審認為，雖然醫院鑑定報告認為謝的行為辨識能力有較一般人減低，但未達不能、欠缺或顯著降低的程度，無法用刑法第19條減刑；且謝身為孫子，平日對祖母未多加關心，搬回家後仍恣意妄為，只要心情不好就踹門、摔電話、丟神像，實屬不該。

但考量他放火動機是因為和母親相處不融洽，導致心情不好放或洩憤，並非對祖母或外籍看護有任何怨恨，並非出於殺害祖母的直接故意，仍判處無期徒刑。

謝天昊不服提上訴，認為原審判決沒有依法幫他減刑，量刑過重，但最高法院認為上訴沒有理由，駁回上訴定讞。

前年4月底，謝姓男子縱火燒死中風祖母，照顧阿嬤長達7年的印傭阿咪逃出火場時大叫「...
前年4月底，謝姓男子縱火燒死中風祖母，照顧阿嬤長達7年的印傭阿咪逃出火場時大叫「他是故意縱火要燒死人的」。本報資料照片
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外籍看護縱火腦中風

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