男嬰被打死？ 法醫研究所、台大醫院鑑定死因不同

2019-05-15 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市1歲4個月的蔡姓男嬰，被外公同居人、蔡姓婦人毆打傷重致死，法院審理過程中，法務部法醫研究所認為男嬰為自然病死，但台大醫院則指男嬰生前頭部有遭受兩次以上不當外力，非自然病死。法官認定台大醫院鑑定意見可採，重判蔡婦10年徒刑。

蔡姓男嬰在台南出生，前年10月因媽媽生第二胎要坐月子，把男嬰送到基隆給外公陳姓男子照顧。蔡婦與陳男同居，患有憂鬱症等精神疾病，並無照顧男嬰意願，但在陳強力要求下勉強同意。

同年12月的某日傍晚，陳男出門上班，蔡婦煮晚飯時，見男嬰不斷哭鬧出手毆打男嬰頭部，導致男嬰傷重死亡，檢方依傷害致死罪起訴蔡婦。

法官審理時，男嬰死亡原因先後送請法醫研究所、台大醫院鑑定，兩單位鑑定結果均認男嬰為重度腦水腫、腦疝死亡，但對引起腦水腫及腦疝成因鑑定不同。

法醫研究所認為男嬰生前重度支氣管炎，肺泡性肺炎及出血，引起重度腦水腫及腦疝，死亡方式為自然病死。台大則認男嬰應是生前頭部遭受兩次以上不當外力，因此有硬腦膜下出血及兩側明顯視網膜下出血，造成腦部嚴重腦疝，符合兒童虐待性創傷，並非自然病死。

此外，法醫研究所、台大醫院針對蔡童硬腦 膜下腔及視網膜下有無出血，認定也不同。法醫研究所解剖認無出血情形，但台大依據國泰醫院病歷表、電腦斷層掃瞄及眼底攝影結果，認定有出血情形。