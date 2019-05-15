臉書嗆毀容挨告 房產美魔女官司又輸得再賠

2019-05-15 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



有「房產美魔女」之稱的名媛王子苓，4年前到菲姐前男友丁洋機的辦公室找丁，因為被丁子攔阻，竟持琉璃獎盃砸傷丁子，結果被高等法院依傷害判拘役50日，民事得賠對方20萬元；判決出爐後，王女去年3月在臉書PO文，稱「早知判決結果...我就應該砸個讓你毀容」，因此又挨告恐嚇，今天被新北地院判拘役30日，得易科罰金，還得再賠對方5萬元。

判決指出，王子苓因為被丁洋機的兒子攔阻，隨手抄起對方公司門口的琉璃獎盃就往丁子扔擲，導致丁子右臉擦挫傷、右下 頷和左手背擦挫傷，所以挨告傷害。傷害案件前年6月經高等法院判決確定後，她去年3月又在臉書貼出對方傷勢照片，並說「我就應該砸個讓你毀容」等語，因此又被告恐嚇。

偵訊時，丁子供稱王子苓曾打過他，所以看到王子苓的PO文會感到害怕，擔心對方對自己不利，而王子苓則是否認犯行，直到法院審理時才坦承並當庭向對方道歉。