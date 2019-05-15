親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

老車手墾丁度假招新人 恆春警「斬手」送法辦

2019-05-15 15:05聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東恆春半島是觀光旅遊勝地，最近發現電話詐欺提領的件數異常增加，檢警專案小組查出是住台中市的28歲李姓提領車手，南下墾丁度假時透過友人找來在地2名年輕男子上場「代打」，得手20萬元，警方先後逮捕3人，李請羈押禁見，分得萬餘元贓款的2名男子被諭知限制住居，件案用車輛一併被查扣，後續還要面對被害人的求償。

恆春警分局近兩個月突然出現多筆詐欺提領件數，恆警獲報後相當重視，新任分局長陳鴻忠責由偵查隊長江啓超組成專案小組及刑警大隊支援查緝，並報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦；檢警抽絲剝繭後查出提領車手是轄內的江姓及尤姓男子，拘提2人到案後又追出李姓男子，另聲請拘票拘獲，查扣金融卡及手機一批，贓款20萬元，作案用自小客車1部、機車1部。

警方調查發現，擔任電話詐欺提領車手的李姓男子住台中市，4月初開車到墾丁度假時，經友人介紹認識無穩定工作的江姓及尤姓男子，李於是吸收2人加入車手集團，自己躲在幕後，指揮2人到自動櫃員機提領贓款和避開監視器的技巧，沒想到還是被查出，被依詐欺罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

恆春分局分局長陳鴻忠表示，詐欺集團最終還是要依靠「車手」提領到贓款才能獲取利益，警政署自去年以來實施「斬手專案」就是要截斷詐騙集團拿錢的金流，實施至今已經造成詐騙集團的恐慌，時常利用社群網路張貼大筆現金照片吸引年輕人，積極招收新血加入車手集團，殊不知提領車手僅能獲得微薄利潤，遭檢警查獲後，還須面對眾多被害人求償，得不償失。

住台中市的28歲李姓提領車手，南下墾丁度假時透過友人找來在地2名年輕男子上場「代...
住台中市的28歲李姓提領車手，南下墾丁度假時透過友人找來在地2名年輕男子上場「代打」，得手20餘萬元，警方先後逮捕3人。記者潘欣中／翻攝
分享

車手詐欺贓款

相關新聞

疑持手機閃光燈揮舞太刺眼 費玉清演唱會爆粉絲互毆

2019-05-15 23:37

老翁墜落台北橋死亡 油罐車駕駛被送辦

2019-05-15 23:25

全國檢察官「捍衛司法尊嚴」連署 有1068人參與

2019-05-15 21:13

掛羊頭賣狗肉 大陸越界海上補給船偽裝漁船遭逮

2019-05-15 20:48

2天指侵女看護4次 噁男拿12萬和解又不認罪

2019-05-15 19:34

影／疑欲私吞跑腿代送的20萬 男遭委託人路邊圍毆

2019-05-15 19:13

監察院彈劾檢察官 韓國瑜：希望檢察官挺住正義防線

2019-05-15 18:32

退休師再任私校搶年輕人缺 旁聽民眾罵「狗官」

2019-05-15 17:50

婦聯會388億元移轉國有 最高行裁准停止執行確定

2019-05-15 17:23

假筆錄案擴及數分局與警員 新北警嚴懲相關涉案人員

2019-05-15 16:45

高涌誠酸被彈劾檢察官法務部認證 蔡清祥：別斷章取義

2019-05-15 16:43

警方這招回馬槍臨檢 2男逃逸移工軟骨功躲廁所

2019-05-15 16:41

粗心保母吹風機燙傷1歲男童 稚嫩屁股留下網狀烙印

2019-05-15 16:41

喝完小米酒狂砍朋友36下致死 他因精神障礙獲判免死

2019-05-15 16:36

陳隆翔被彈劾中檢獻花力挺 強調不求戰不畏戰

2019-05-15 16:36

影／女通話中突尖叫失音訊 友急報案警8小時破案

2019-05-15 16:19

逆孫放火燒死中風臥床阿嬤 開庭家人求情確定免死定讞

2019-05-15 15:58

男嬰被打死？ 法醫研究所、台大醫院鑑定死因不同

2019-05-15 15:54

下班警遇5打1鬥毆 霸氣高喊不要動嚇歪惡煞

2019-05-15 15:30

桃園砸酒店還罵警「官商勾結」 他涉侮辱公務員被起訴

2019-05-15 15:29

臉書嗆毀容挨告 房產美魔女官司又輸得再賠

2019-05-15 15:22

人夫小三告輸了 旅館賣床單給抓猴逆轉免賠

2019-05-15 15:18

監委質疑檢袒護縱放林滄敏 檢：查無不法事證簽結

2019-05-15 15:08

檢察官辦案遭彈劾 林達：監委濫權想逼檢重啟調查

2019-05-15 15:07

士官營區喝酒違反兩性關係 上兵藉機勒索41萬封口費

2019-05-15 14:24

緝毒組長涉勾結毒販詐獎金 二審改判有罪

2019-05-15 14:18

花蓮貧男童車禍不治 警捐棺木處理後事

2019-05-15 14:16

受不了1歲多男嬰哭鬧 婦人失手打死男友孫重判10年

2019-05-15 14:07

高雄外海出現百公尺長黑水 海巡開罰運煤貨輪

2019-05-15 14:04

高市調組長詐緝毒獎金 二審改判貪汙理由：早知內情

2019-05-15 13:54

受賄44萬元護航承包商 基隆產發處技士貪汙判10年

2019-05-15 13:37

14歲少女遭霸凌性侵 10人圍觀只顧看好戲

2019-05-15 13:19

疑流浪狗追逐闖禍 台南學甲國小女童機車摔落昏迷近月

2019-05-15 13:02

高銀貸放慶富有無違法 韓國瑜將全案移送檢調

2019-05-15 12:13

批張景森是「房價飆漲的元兇」法院判羅淑蕾要賠30萬元

2019-05-15 12:03

過期噁起司流入市面 不肖業者牟40萬黑心錢被起訴

2019-05-15 11:59

反制監察權濫權700人連署 除檢響應法官律師醫師齊聲援

2019-05-15 11:37

影/網路巡邏智擒襲臀色狼 新莊警獲鄉民好評

2019-05-15 11:28

王傳家與女球迷裸體同床判無罪 王妻哭：要求公正判決

2019-05-15 11:22
看更多

熱門文章

男警練出「爆炸」手臂 全身肌肉威嚇壞人

2019-05-16 11:48

父要小姐弟簽約「不准回家跟他拿錢」 20年後她嗆：丟臉

2019-05-16 16:47

收包裹炸彈 設計公司老闆命危

2019-05-15 23:51

兒子長灘島溺死拿不到保險金 法院判新光人壽要付2千萬

2019-05-16 12:38

元祖少奶奶1月10萬難持家 領夫610萬判8月

2019-05-16 12:02

炸彈包裹炸傷男子全身60%燒燙傷 嫌犯上午汐止被捕

2019-05-16 11:19

後龍深夜火警 73歲裝義肢老婦喪命

2019-05-16 08:22

臭臭鍋店「黃色保鮮膜」抗蒼蠅 網噁：好像吃餿水

2019-05-16 10:37

疑持手機閃光燈揮舞太刺眼 費玉清演唱會爆粉絲互毆

2019-05-15 23:37

「499之亂」遭罰200萬元 中華電提告勝訴

2019-05-16 16:02

高雄包裹爆炸案 起因疑為貸1000多萬債務糾紛

2019-05-16 12:49

捉姦看見老公小三全裸「很震撼」 法官輕判4個孩子的媽

2019-05-16 19:18

龍洞攀岩場兩人墜崖 落差50公尺 警方救援中

2019-05-16 16:17

偷吃人夫後懷孕 小三崩潰喊「為什麼肚子有你的種」

2019-05-16 15:57

她在招待所遭性侵受創 驗傷失控稱「我就是破麻」

2019-05-16 20:28

阿兵哥握把柄 把士官當提款機

2019-05-16 00:00

綠議員「怎不露胸」性騷不成立 時力：選前道歉假的

2019-05-16 17:16

九天娘娘顯靈！孩子半夜哭鬧無解原因有洋蔥

2019-05-16 14:00

影／年輕女騎腳踏車上下班 慘死大貨車輪下家人哭倒

2019-05-16 14:48

打翻飲料求店家「續杯半價」 奧客被拒嗆永不再來

2019-05-16 17:54

開車撞爛路邊車竟離開現場 男子稱「我去找修車廠」

2019-05-16 09:54

高雄設計公司疑收到包裹炸彈 警方現場找到引火電線

2019-05-15 23:37

老翁墜落台北橋死亡 油罐車駕駛被送辦

2019-05-15 23:25

前鎮加工區科技公司火警 製造電池機台冒黑煙

2019-05-16 00:25

西濱後龍段貨車、聯結車碰撞 一人受傷送醫

2019-05-16 21:06

慈湖潑漆青年攻擊反對者 1人傷害起訴、1人發布通緝

2019-05-16 10:26

見鬥毆 下班警一吼震懾5人

2019-05-16 00:07

國小已婚男師不倫戀女學生竟辯純屬戲謔 上訴被駁回

2019-05-16 12:41

前女友另結新歡 他挽回不成強扯內褲指侵又性侵

2019-05-16 12:00

校園霸凌！家長質疑班費明細 孩子就被修圖成遺照

2019-05-16 15:46

影／「小黃」國道甩尾慘挨撞 竟因醉乘客亂拉手煞車

2019-05-16 20:33

瞄到小偷…她尖叫斷訊 男友報警

2019-05-16 00:04

罵「跟張淑晶一樣」判刑 高院：無忍受詆譭義務

2019-05-16 16:00

冒名寄戒指、芒果冰給蔡英文被訴 男辯：我就是想寄！

2019-05-16 10:59

晃動機台是技巧？ 男子夾藍芽耳機被告 檢察官不起訴

2019-05-16 09:51

影／市值2100萬菸絲當肥料？ 可製30萬包香菸

2019-05-16 10:27

影／兩男攀岩從崖壁墜落 確保繩防護1人仍受重傷

2019-05-16 19:33

又見計程車之狼 司機涉性侵酒醉女：僅磨蹭沒進入

2019-05-16 18:20

高雄包裹爆炸案 落網男女互推責任

2019-05-16 14:50

陸軍中士凌晨任安全官 剛上哨就睡「廢弛職務」

2019-05-16 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top