老車手墾丁度假招新人 恆春警「斬手」送法辦

2019-05-15 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東恆春半島是觀光旅遊勝地，最近發現電話詐欺提領的件數異常增加，檢警專案小組查出是住台中市的28歲李姓提領車手，南下墾丁度假時透過友人找來在地2名年輕男子上場「代打」，得手20萬元，警方先後逮捕3人，李請羈押禁見，分得萬餘元贓款的2名男子被諭知限制住居，件案用車輛一併被查扣，後續還要面對被害人的求償。

恆春警分局近兩個月突然出現多筆詐欺提領件數，恆警獲報後相當重視，新任分局長陳鴻忠責由偵查隊長江啓超組成專案小組及刑警大隊支援查緝，並報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦；檢警抽絲剝繭後查出提領車手是轄內的江姓及尤姓男子，拘提2人到案後又追出李姓男子，另聲請拘票拘獲，查扣金融卡及手機一批，贓款20萬元，作案用自小客車1部、機車1部。

警方調查發現，擔任電話詐欺提領車手的李姓男子住台中市，4月初開車到墾丁度假時，經友人介紹認識無穩定工作的江姓及尤姓男子，李於是吸收2人加入車手集團，自己躲在幕後，指揮2人到自動櫃員機提領贓款和避開監視器的技巧，沒想到還是被查出，被依詐欺罪嫌移送屏東地檢署偵辦。