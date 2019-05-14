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騎士硬鑽車縫還吼「我有錄影」 檢舉客運被法院撤銷

2019-05-14 19:19聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園客運張姓駕駛前年底被1名機車騎士檢舉，違規在行駛車道暫停導致被吊扣牌照3個月，桃客公司不服提行政訴訟，法院當庭勘驗錄影畫面，發現該騎士冒險硬鑽車縫又長鳴喇叭，張為查看車況才停車，難認有故意阻擋後車的故意，撤銷原處分。

經調查，張姓駕駛2017年12月22日晚上7點多，開車經龜山區文化二路、復興一路口時，被機車騎士檢舉「非遇突發狀況，在行駛中於車道暫停」，遭龜山警分局開單舉發後，經桃園市交通裁決處複查認定違規，裁處吊扣牌照3個月。

桃客主張，張姓駕駛當時是聽到後方有長鳴喇叭聲，依常理判斷可能有意外或事故，並為保留現場證據才會停車察看，並不是惡意暫停、阻擋後車的「逼車」行為。

桃客還說，聘用張擔任駕駛，事前已對其能力、資格盡相當注意，同時也有舉辦教育訓練、裝設監視器監督駕駛行為等，事發後針對張引發的爭議，也有給予懲處、停派任務，若又將該車輛吊扣牌照3個月，將嚴重影響公司營業，請求法院審酌原處分是否合乎比例原則。

法院審酌檢舉人的錄影畫面，張姓駕駛公車打左方向燈靠左行駛，接近路口時聽見後方機車騎士長鳴喇叭，當時公車在中線車道等待左轉處停車，機車卻鑽進公車和左邊小客車的縫隙中，張隨後下車指騎士說「你沒有兩段式左轉。」騎士則大吼「我要直走耶，我有錄影喔。」

法院認為，檢舉人鑽進公車和小客車的狹窄縫隙間，在如此驚險狀況下，張聽見長鳴喇叭聲下車查看，且他態度尚屬平和，語氣也無暴怒或氣憤，難認其主觀上有刻意在車道暫停、阻擋後車的惡意，應不構成危險駕駛行為，撤銷原處分。

桃園地院撤銷原處分。記者曾健祐／攝影
桃園地院撤銷原處分。記者曾健祐／攝影
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