檢察官陳隆翔被彈劾 高分檢與地檢：不容監察院侵越

2019-05-14 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中地檢署檢察官陳隆翔在彰檢任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，遭監委彈劾。台中高分檢主任檢察官李慶義表示，曲棍球協會是民間團體，蓋的戳章並非公印文，陳隆翔依法予以緩起訴，認定事實、適用法律「是檢察官的核心職權，不容監察院侵越」。

2016年1月，彰化地檢署以中華民國曲棍球協會秘書長李淑惠、總教練張文耀犯刑法上偽造文書、業務侵占等罪，因認罪且已將540萬返還體育署，以及向彰化縣政府補繳相關住宿費合計68萬9800元，被告受「緩起訴」處分、各繳交15萬、3萬元支付緩起訴處份金。監委蔡崇義指出，該檢察官應該查的沒有查，有諸多缺失。

監委調查指出，檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會相關人員涉嫌侵占公款案，漏未論斷偽造印章、印文及署押，另又漏未論斷侵占及盜用公印文等犯罪事實，乃致本案將應沒收及應發還原所有權人彰化縣政府依規定銷燬之物，卻以「發還被告」的處分命令結案，違反刑法規定，均屬嚴重疏漏，論理過程也難以昭信服。

監委強調，陳隆翔所犯已非法律見解的歧異，而是任事用法上有明顯重大違誤，並嚴重違反辦案程序，監察院今天通過監察委員高涌誠、蔡崇義提案彈劾。 台中高分檢主任檢察官李慶義表示，監察院去年12月5日約談檢察官陳隆翔，台中高分檢、彰化地檢署召開研討會議，針對監委所提10多個疑點，一一研究，認定檢察官沒有違誤。