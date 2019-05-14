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法官法修法爭議大 法官質疑誰能評斷「法律見解」？

2019-05-14 18:42聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

近期法官法評鑑制度修法因踩到「司法獨立」紅線而引發反彈，尤美女版本提案納入司改、社會團體代表當外部委員。台灣本土法學雜誌今舉辦研討會，邀請學界及實務界人士與談，台中高等行政法院法官張升星質疑，誰來評斷法律見解差不差？外部評委能判斷對錯嗎？且是否也應遵守倫理規範？能否替政治組織募款

立委尤美女提案修正法官法，將法官降至1人、律師2人，並明定1名法律學者。另外部委員部分，長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題的「非法律學者及社會團體代表」增至6名；法官評鑑委員會設專任委員5人，其中一人召集委員為特任官，專任委員職等比照簡任13職等。

修法方向引發審、檢、辯、學全面反對。由於爭議過大，台灣本土法學雜誌今下午於東吳大學舉辦研討會，邀請法官張升星、律師劉邦繡、台灣司法人權進步協會理事長何俊英與談。

張升星指出，司法獨立與法官評鑑間緊張關係，並無放諸四海普遍標準，根據西北大學Steven Lubet主張三項標準，包括「持續性的行為模式」、「嚴重的法律錯誤（基本權保障的程序錯誤，惡劣動機）」、「上訴可能性」。

他認為，這三種標準與我國現制沒相差很遠，效果不好是「人的問題」，不要動不動就改法律，台灣最壞的就是這點，實務經驗完全無法累積。大家把對現況不滿解讀為要修法。但很多時候是執法的問題，動不動就修法不是好事。

「法官有倫理規範及行為規則，這些社運團體成員要不要遵守規定？」社運團體參與反核、民進黨遊行，過兩年被提名，ＯＫ嗎？法官要遵守，評鑑委員要不要遵守？社運團體在臉書評論判決，這樣ＯＫ嗎？或替某個政治組織募款、參加集會遊行，可以嗎？可以主張自己是在行使基本權？

他批評，「大家不想當法官，律師菁英不想當法官，只想當法官的監督者。辛苦的活不當，只要事後挑剔就好。」何況，誰來評斷法律見解差不差？那些長期參與司改等人能夠判斷對或錯嗎？例如性侵案，「恐龍法官」在查被害人有無意願，這是立法錯誤還是法官的錯？

例如，關愛之家案（收容愛滋病患者）一審判敗訴，法律規定不能收容，判決出爐後遭社運團體批評，因此立院修法，二審改判勝訴。這時候見解被拿出來，哪一個才對？原先的見解錯了嗎？找專業教授才有足夠學識涵養來識別法律見解。

個人有條件贊成法律見解成為評鑑標的，不全然反對。他說，因有些法官不適任行為，就是偽裝成法律見解，例如跟同事糾紛寫在判決書，有些違反經驗論理法則，這當作評鑑內容沒有不對。他強調，只是為要做到這個而納入一堆社運團體，個人不覺得能達到效果。

上半場主持人、公務人員懲戒委員會委員長石木欽做出結論，如何遴選評鑑委員是重要課題，另贊成擴大申請評鑑並加強司法行政首長問責性、保障司法獨立，除非法官有惡意或重大過失。

法官法修法方向引發審、檢、辯、學全面反對。台灣本土法學雜誌今下午於東吳大學舉辦研...
法官法修法方向引發審、檢、辯、學全面反對。台灣本土法學雜誌今下午於東吳大學舉辦研討會，邀請學界及實務屆人士與談。記者賴佩璇／攝影。
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社運倫理募款

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