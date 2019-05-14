農地違法搭千坪鐵皮屋 檢方起訴並盼宣告沒收

2019-05-14 18:42 中央社 新竹縣14日電



新竹縣湖口鄉一處農地，遭黃姓業者違法搭建為鐵皮屋，範圍達千坪，甚至出租牟利。新竹地檢署今天依違反區域計畫法起訴黃男，並建請法官沒收建物，以利未來拆除回復原狀。

檢警調查，黃姓業者在2016年間於湖口鄉一處農地上，違法搭建近2000坪的大型鐵皮屋，不僅「農地非農用」，還出租給業者作為倉儲使用，從中牟利，隔年被新竹縣政府發現依違反區域計畫法開罰新台幣12萬元罰鍰，並要求限期復原，或申請合法變更，黃男置之不理。因黃男未改善，案件函送新竹地檢署，追究刑責。

新竹地檢署檢察官許大偉在起訴書指出，若法院輕判此案件，也未沒收建物，將無法導正民眾對農地農用觀念，還可能誤導民眾輕忽刑罰，鼓勵效法。因此，建請法院依法宣告沒收，由地檢署執行科對建物及水泥鋪面執行沒收命令，拆除違建，以利未來拆除回復原狀

許大偉表示，農地違建違法亂象，如民眾在農地蓋工廠、經營餐廳或蓋別墅等，也包含工廠廢水未經處理隨意排放至農業溝渠，污染水源及農地，事後要恢復受污染農地，非常困難。

許大偉表示，為貫徹農地合法使用及維護水土保持，相關單位將持續強化在各農業區巡查，無論是整地或搭違建，未做農業使用都將依法究辦，業者不要心存僥倖。

新竹縣政府指出，不少違章工廠設在特定農業區，輔導就地合法化難度高，被處分的業者僅少數遷廠或自行拆除，大多維持現狀，縣府將持續列管，連續開罰，並鼓勵業者遷到合法工業區。