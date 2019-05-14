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花蓮溪出海口民眾彈弓打鳥 縣府：已觸野動法

2019-05-14 18:17聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮溪出海口生態豐富，有許多來自大陸的候鳥黑腹燕鷗覓食，卻有花蓮民眾發現，有人多次撿石頭用彈弓射擊黑腹燕鷗，直呼「讓人看了很心痛」。花蓮縣政府農業處表示，以前沒有發生過用彈弓射鳥的情形，但這次民眾提供的畫面不夠清晰，很難抓到射鳥的人，認定此行為已違反《野生動物保護法》，最多可罰新台幣10萬元罰鍰。

根據目擊者提供影片，身穿藍衣者疑似撿石頭拿彈弓往群聚黑腹燕鷗射去，且一連好幾次，讓愛鳥人士看了很生氣。花蓮縣野鳥學會前理事長杜懿宗說，花蓮溪口為國家級重要濕地，每年4、5月有上千隻黑腹燕鷗飛來過境，有民眾反映在花蓮溪口有人彈弓射殺鳥類，30年來都沒有發現有這樣射殺行為，「令人心痛」。

不願具名愛鳥人士目擊者表示，前天有看到男子彎腰撿石頭，瞄準附近30隻黑腹燕鷗，大概射擊有10分鐘，且旁邊有應該是友人在旁邊烤東西，懷疑是否要射鳥下來烤來吃，看起來真的很殘忍。

不過，有不具名的漁民認為，依照影片來看，此人應該是在驅趕黑腹燕鷗，因為現在是抓紅頭魩仔魚的季節，可能不要讓黑腹燕鷗吃魚，所以會有拿彈弓射擊的動作，應不知趕鳥會違法。

花蓮縣府農業處漁牧科長黃耀興說，根據《花蓮縣魩鱙漁業管理辦法》，沿岸500公尺以內禁捕，6月到8月也禁捕魩仔魚，不過紅頭魩仔魚並非魩仔魚，而是日本禿頭鯊苗，那就沒有禁捕問題。

花蓮縣府農業處副處長張仁智說，以前沒有發現過用彈弓射鳥的情形，可惜這次民眾提供的畫面不夠清晰，很難抓到人；由於目前縣府沒有畫設特地保護區，農業處很難加派人力稽查，可能會請警方協助配合，若未來有民眾舉報，就會警告當事者已違反《野生動物保護法》，要是屢勸不聽，就會開罰。

根據《野生動物保護法》第50條規定，騷擾、虐待一般類野生動物者，可處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰；若獵捕、宰殺一般類野生動物者，則處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

黑腹燕鷗每年4、5月會過境花蓮溪出海口。圖／愛鳥人士提供
黑腹燕鷗每年4、5月會過境花蓮溪出海口。圖／愛鳥人士提供
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有民眾發現疑似漁民用彈弓射擊黑腹燕鷗。圖／愛鳥人士提供
有民眾發現疑似漁民用彈弓射擊黑腹燕鷗。圖／愛鳥人士提供
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每年4、5月有上千隻黑腹燕鷗飛到花蓮過境。圖／愛鳥人士提供
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濕地漁民保護區

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