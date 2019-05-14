千坪鐵皮屋違建還出租 囂張地主遭法辦

2019-05-14 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹縣農地大型違建泛濫，囂張行徑令人咋舌。新竹縣黃姓男子在湖口一處農地違法搭建千坪鐵皮屋，還出租作為倉庫賺取租金，經縣府多次要求改善仍不為所動，黃男明知違建卻拒絕拆除復原，新竹地檢依違反區域法起訴，向法院請求沒收千坪建物，以利日後拆除復原。

2016年黃男未經新竹縣府許可，在湖口湖南段的某處農地，興建兩棟近千坪的鐵皮屋，再出租為做倉儲空間，賺取租金，2017年7月，竹縣府對黃男開罰12萬，並要求限期改善，或合法申請變更，但黃男都置之不理，甚至繼續為所欲為，地政處人員勘驗後卻發現，千坪鐵皮倉庫均維持原樣，縣府將黃男移送法辦。

黃男坦承知道自己違建一事，卻拒絕拆除復原，新竹地檢依違反區域法起訴，向法院請求沒收千坪建物，以利日後拆除復原。檢察官許大偉於起訴書中表示，若法院輕判本案，也未沒收建物的話，非但不能導正民眾對農地農用觀念，還可能誤導民眾輕忽刑罰，鼓勵效法。