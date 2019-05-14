南化弒親血案開庭 郭母哭求法官：可以打兒子嗎？

2019-05-14 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南南化去年5月10日發生駭人聽聞的滅門血案，郭濬毅搜刮外婆、叔公屋內財物，當場被發現，郭不甘遭責罵，唯恐事跡敗露，持鐵錘將外婆、叔公夫妻3人頭、胸部猛力敲擊數下倒地身亡，台南地院今天下午傳喚郭母及舅舅作證，雖然事隔1年，郭母難掩激動情緒，哭求法官 「我可以打兒子嗎？」，遭當庭制止。

郭濬毅下午出庭，在法官尚未進入法庭前，他看到1年未見面的母親、 舅舅及乾姊姊，當場跪在地上哭了出來，經法警制止，他不斷向法警「拜託」，堅持跪在地上向母親、舅舅道歉，情緒相當激動，經法警再三安撫，稱有事可向法官反映，母親及乾姊姊見狀不禁紅了眼眶，不斷拭淚，法警也將他攙扶起來就座。

檢方依普通殺人罪、殺直系血親尊親屬罪、加重竊盜罪、強盜結合罪等，將郭提起公訴，台南地院合議庭審判長林逸梅詢問郭，郭表示認罪，辯護律師說，郭對殺人、竊盜財物認罪，但其記憶對其過程沒那麼清楚。

經精神鑑定後，辯護人主張殺人部分依刑法19條行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺其辨識而行為之能力者不罰，另竊盜部分依19條之1行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。

郭母3名至親因自己兒子而死，情緒壓抑1年，為其量刑而出庭， 「我可以打兒子嗎？」她直呼案發迄今每天都沒辦法睡到自然醒，實在太痛苦，她說，身為母親的她，可以幫他們（死者）打幾下嗎？「我要扛下多少責任，你們知道嗎？ 」。