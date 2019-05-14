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貪圖毒品盜採林木又暴力討債 檢方起訴8人

2019-05-14 17:07中央社 台中14日電

魏姓男子等8人因貪圖林姓主嫌提供的毒品，加入盜伐林木與暴力討債的犯罪集團，被警方循線逮捕偵辦，檢方今天依組織犯罪、森林法等罪嫌將魏男等8人起訴，並追查幕後主嫌。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，魏姓男子等8人貪圖林姓男子（另案通緝偵辦中）提供的毒品，自民國106年初起加入由林男發起的犯罪集團。

魏姓男子等多名成員，在106年10月27日起，多次前往台中市后里區八仙山事業區第3林班地，鋸斷多棵相思木，載送到台中市新社區的資源回收場變賣，或向不明男子採購牛樟木準備高價轉賣牟利。

集團林姓主嫌因不滿友人呂姓男子駕駛他的轎車遭警方查扣而心生不滿，在107年2月27日凌晨，指揮魏男等多名成員，將呂男約到台中市后里區星科路一處山坡見面，呂男到場後遭集團成員毆打，並被要求簽下面額新台幣10萬元的本票與呂男汽車的讓渡書，呂男因心生畏懼只好照辦。

盜伐林木案件經國有林地承租人巡山時發現後報案，暴力討債部分則是案發後呂男向警方報案，經台中市警察局刑事警察大隊、大甲分局與保安警察第七總隊第五大隊等單位偵辦。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、扣押證物、監視錄影畫面與現場照片等證據，今天依組織犯罪、森林法、強盜等罪嫌，將魏男等8人起訴，並追查幕後林姓主嫌。

台中市警察毒品

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