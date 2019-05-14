高職生討債凌虐致人於死 與母連帶判賠230萬

2019-05-14 17:06 中央社 基隆市14日電



一名高職生夥同友人向陳姓男子討債，除持鐵鎚重擊陳男頭部外，還將陳男剃光頭，逼迫吞下不明藥丸，陳男遭凌虐致死。法院判決這名高職生和他的母親須連帶賠償230萬元。

判決書指出，39歲陳姓男子因與李姓和劉姓男子有債務糾紛，李男去年4月12日深夜得知陳男在新北市某處打牌，便邀劉男前往埋伏，當天上午5時許，兩人將陳男押到高職生住處拘禁，迫使陳男還債。

高職生持鐵鎚與膠條朝陳男頭部、背部等處毆打，逼他簽下傷害和解書，再迫使陳男吞下不明藥丸，並將陳男剃光頭還要他唱歌，見陳男倒臥血泊，仍不斷拳打腳踢，手段凶殘，且犯後未及時救助，導致陳男傷重不治。

陳男的父親提起刑事附帶民事訴訟，請求賠償殯葬費、300萬元撫慰金，和自己與陳男的母親劉女扶養費，總計共809萬餘元。

有關扶養費部分，法院認為，陳父名下財產應足以維持生活，不需仰賴兒子扶養，難以認定符合「不能維持生活」要件；此外，陳父與劉女為不同權利主體，陳父以自己的名義替劉女請求賠償，但未敘明法律依據，難以准許。

法院表示，審酌雙方身分地位、學識經歷、財產狀況、痛苦程度等情節，認為撫慰金200萬元為適當，判決高職生和他的母親須連帶賠償30萬元殯葬費及200萬元撫慰金，總計共230萬元，全案可上訴。