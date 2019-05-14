懸掛「妙天黨治腫瘤」屬可受公評事 范振揆獲不起訴

2019-05-14 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹縣民范振揆在2018年九合一大選期間，製作看板提及「妙天黨治腫瘤，納骨塔詐欺案」等看板並散發海報，當時的民國黨籍縣長候選人徐欣瑩控告范違反選罷法，檢方偵查終結不起訴，檢方認為，范振揆所舉之事可受社會大眾公評，仍屬憲法中保障言論自由的基本權利，無法認定違反選罷法第104條。

2018年11月3日范振揆將看板掛在新竹縣4個路口，但看版只掛了一個晚上就夭折遭拆，范振揆因此與徐欣瑩團隊槓上，徐欣瑩團隊控告范振揆違反選罷免法第104條，意圖使候選人不當選；范振揆反告徐陣營強制或毀損。

范振揆說，所放置的廣告將徐欣瑩打坐圖片與妙天禪師合影，還放上「妙天黨治腫瘤、納骨塔詐欺案」字句資料，來自媒體報導，自己只是沿用新聞客觀事實作成主觀評價是，並非毫無實據或無端捏造的謠言，加上因一直以來「都沒有人把這些事情重新揭露」，才促使他設置廣告。