抄寫「弟子規」200遍未履行 判刑8月及罰4萬伺候

2019-05-14 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



青年「阿和」與少年是安置機構的同房室友，被控猥褻少年獲緩起訴處分，被罰抄寫上千字的「弟子規」200遍，但他未履行，檢察官撤銷緩起訴將他起訴，台中地院依違反兒童及少年性剝削防制條例罪將他判刑8月，緩刑2年，並向公庫支付新台幣4萬元，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，20歲的「阿和」與13歲少年是室友關係，他明知少年無成熟之性自主及判斷能力，先後於105年6月初、6月底，在台中市同住處所，以提供手機供少年打玩為對價，由少年以手撫摸、揉搓他下體方式，滿足他的性慾後，提供手機供少年把玩，作為猥褻行為的

對價，共2次。

「阿和」獲檢方緩起訴處分，緩起訴處分期間1年，罰他在5個月內履行書立悔過書、抄寫「弟子規」200遍、及參加法治教育2場。但「阿和」未履行抄寫「弟子規」200遍，檢察官遂撤銷緩起訴，並將他起訴。

法官審酌，「阿和」因一時失慮，誤觸刑章，犯後坦認犯行，深具悔意，且被害少年表示給予他自新機會，因此法官宣告緩刑2年。再者，「阿和」法治觀念實有不足，為使「阿和」得以確切明瞭其行為所造成之損害，並建立正確法治觀念，使其於緩刑期內能深知警惕，避