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假購車真詐財 搬家公司外甥姨丈聯手詐騙被法官批惡劣

2019-05-14 16:17聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

新北市30歲男子胡海洲和姨丈35歲侯國華，聯手詐騙全台各地上網賣車的車主，以「先過戶再匯款」方式詐取中古車，未交付尾款，即開車逃逸，再快速轉賣「脫手」，牟取不法所得。士林地方法院認為，胡、侯犯下詐欺取財罪，不得易科罰金部分，依法判處有期徒刑1年2月、8月。

去年4月12日胡在「8891汽車交易網站」和許姓車主相約試車，約定用33萬元買車，隔天至士林監理站辦理交車、付款、過戶等手續，胡佯稱「身上沒錢、過戶完再去領款」，詐車到手後，迅速離開現場，事後咬定款項付清，同日轉賣27萬3千元給鄭姓男子，犯罪所得全花光。

胡認為獲利多，找來搬家公司老闆、姨丈侯國華聯手詐騙，同年6月在同網站相約張姓車主到蘆洲國小試車，約定42萬8千元買車，胡僅3千訂金，6月11日交車、過戶時，再付5千元，營造付車款假象，並「催促」辦理過戶，胡趁機拿車鑰匙給侯，侯開車離去，胡和張共乘計程車提款，但張發現異狀報警，警方將人帶回派出所製作筆錄，最後侯開車返還，但胡事後把車登記在侯名下。

同年7月3日，胡在和徐姓車主約定用107萬4千元買車，謊稱老闆侯國華要看車，並改在台北監理所辦理過戶，2人僅交付2萬4千元，隨後載著徐前往郵局假裝提款，卻趁徐先行下車後立即逃逸，隔日以40萬元轉賣，1人得手20萬，且花用殆盡。

同年8月，胡把目標轉移到蝦皮拍賣，和鄭姓車主約定38萬元買車，並相約到台中監理站試車，過戶後，侯假裝如廁，實際上與胡男開車離去，車輛則由胡自用，日前已經檢方指揮扣押車輛，歸還給鄭車主。

法官指出，4名車主在偵查中指證歷歷，審酌買賣對話紀錄、各監理站監視器畫面及書面資料等，認為2人以假購車、真詐財方式，詐車變賣，且告訴人報案後，2人否認犯行，狡辯已全數付款車款，態度惡劣，與許姓、徐姓車主和解卻未依約賠償，也未將車輛登記回張姓車主名下，犯後態度不佳。

法官審酌，胡海洲詐欺許車主，判處7月徒刑，與侯聯手詐騙徐車主判處8月徒刑，應執行有期徒刑1年2月，侯國華則判處8月徒刑不得易科罰金，並沒收犯罪所得27萬3千元、40萬元。

另胡、侯2人共同詐騙張姓、鄭姓車主，各處5月徒刑，應執行8月徒刑，可易科罰金24萬元。

車主詐騙監理站

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