涉殺人案關3954天 他無罪獲釋更審期間又偷賓士車被逮

2019-05-14 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



計程車司機林姓男子12年前被控殺害計程車司機，全案歷經去年8月間，林歷經關押3954天後，再審獲判無罪獲釋，但高雄高分檢在9月提出上訴，最高法院審理後，認為再審判決調查不夠詳盡，去年底發回高雄高分院更審，案件審理期間，林在今年1月初，在台中市南屯區涉嫌行竊一輛賓士車，檢警循線查出林涉案，因該輛遭棄置的賓士車內飲料罐有林的DNA的跡證，4月間詢問林時，林承認涉案，全案今依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

台中市第四警分局表示，林姓男子曾涉嫌11年前的計程車司機殺人案，去年間因再審獲判無罪後獲釋，現住在台南市新化區，但4月間疑因精神狀況出問題，住進台南市仁德區的嘉南療養院，不過今年1月27日凌晨1時許，南屯區楓樹二街的一輛賓士車E180遭竊，警方受理報案後，根據監視器、車內的生物跡證進行追查。

警方先以車追到台南市永康區附近，發現該輛轎車被棄置該處，檢警採證車內相關證據，並調閱失竊地點的監視器，因監視器影像模糊，無法判斷竊嫌為何人，但刑事局送驗的DNA報案在3月底出爐，確認車內的飲料罐上，有林的生物跡證，警方在5月初前往療養院詢問林，林承認涉案，全案今依竊盜罪函送台中地檢署偵辦。