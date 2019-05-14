新北員警筆錄造假疑雲升高 檢警搜索擴及5個分局

2019-05-14 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市警局日前接獲檢舉，指出疑有員警為績效製作不實筆錄，經報請新北地檢後，今由檢察官與新北警局督察、政風人員對疑涉案單位實施搜索。圖／報系資料照 分享 facebook 新北市警察局傳出員警為爭取績效，製作竊案不實筆錄的弊案，經調查後報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，並於今（14）天上午9時，由新北市警局督察、政風人員配合檢察官，對涉案員警個人、辦公處所實施搜索，全案目前仍持續偵辦中。

新北市警局去年10月間接獲檢舉，指出疑有員警為爭取獎勵，涉嫌製作不實筆錄，觸犯偽造文書罪，經深入追查發現，疑有三重、永和、三峽、樹林、蘆洲等5分局，共8名員警於2017年5月至2018年1月與2018年5月至10月間，利用偵辦機車竊案時製作不實筆錄，其中1名員警目前更已申請調至高雄市警局鳳山分局，因此報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

新北地檢於今日上午9時，由新北警局督察、政風人員配合檢察官，對疑涉的7個單位及已請調回高雄市政府警察局的1個派出所員警個人、辦公處，共8個地點實施搜索，全案目前仍由督察及政風人員配合檢察官搜索偵辦中。

新北警局對此案強調，將以不枉直、不庇縱之態度，主動報請地檢署檢察官偵辦，相關人員如經證實有違失，定依相關規定從嚴究辦，絕不寬貸，並持續教育所屬偵辦刑案，應遵守刑案偵查相關規定，要求各級幹部嚴管勤教，禁絕類此案件發生。