親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

客機3千多萬零件竟不翼而飛 業者質疑機場國安有漏洞

臉書真能左右選舉？社群媒體研究怎麼做？

客機3千多萬零件竟不翼而飛 業者質疑機場國安有漏洞

2019-05-14 15:38聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市長美公司前年底斥資購買一架747客機，放置桃園國際機場管制區內保管，爆發該客機在長榮航太負責維修下，卻遭不明人士竊走該客機的航向儀、陀螺儀、姿態儀等價值3000多萬元零件，長美負責人吳明龍、律師陳麗玲今天上午召開記者會，指控「飛機停機場零件不而飛，國安有漏洞、航安有危機」，決定向桃機公司、長榮航太提告，尋求司法途徑維護權益。

桃園機場公司今天下午表示，長美公司向泰國東東方航空購買的747客機，產權移轉前由泰國東方航空負保管責任，產權移轉後由長美負保管責任，桃機未受託保管該客機，不負保管責任，長美宣稱零件遺失，是長美與泰國東方的買賣爭議，機場專用區安全非監控航空器，並無長美指稱的國安問題。

針對長美公司指控所購747客機重要零件遭竊準備提告，長榮航太公司表示，此案為長美公司與泰國東方航空的交易糾紛，長榮航太不做回應。

長美委任律師陳麗玲表示，2017年12月向泰國東方航空公司購買一架747客機，2018年1月原來負責維修的長榮航太書面通知交機，飛機停在機場管制區內，無法上機檢查，當月底登機發現客機起落架控制桿、左右航向儀、陀螺儀、姿態儀、磁羅盤等32項零件遭人拆除竊走。

長美公司立即向航警報案，桃機卻告知機身部分沒有監視器畫面，客機停在管制區內，桃機公司無法交代為何零件不翼而飛，機場國門小偷任意攜帶飛機零件進出，國安出現重大漏洞，客機零件未經檢驗，若被誤用在其他飛機零件使用，恐引發航安危機。

陳麗玲表示，該客機重要零件遭竊，尤其該機停在機場管制區，積欠桃機公司一年多的停管費560萬元，長美公司決定向桃機公司提起民事告訴，要求退還部分停管費，亦將根據新事證和證人重新對長榮航太提告，維護權益。

桃園市長美公司購買747客機在機場管制區，客機重要零件竟遭竊，業者質疑機場國安有...
桃園市長美公司購買747客機在機場管制區，客機重要零件竟遭竊，業者質疑機場國安有漏洞。記者曾增勳／翻攝
分享
桃園市長美公司購買747客機在機場管制區，客機重要零件竟遭竊，業者質疑機場國安有...
桃園市長美公司購買747客機在機場管制區，客機重要零件竟遭竊，業者質疑機場國安有漏洞、航安有危機。記者曾增勳／翻攝
分享
桃園市長美公司購買747客機計畫做為休閒農場景觀裝置，不料該客機在機場管制失竊，...
桃園市長美公司購買747客機計畫做為休閒農場景觀裝置，不料該客機在機場管制失竊，該農場現有2架客機（見圖）停放十分顯目。記者曾增勳／攝影
分享

桃園機場桃機長榮

相關新聞

胡睿兒撿屍案開庭 坦言做錯事老婆「懷恨在心」

2019-05-14 15:38

新北員警筆錄造假疑雲升高 檢警搜索擴及5個分局

2019-05-14 16:09

交通事故也吃案？王世堅批柯文哲美化車禍傷亡數據

2019-05-14 16:24

有「開闊之心」 已逝法官林紀元獲頒二等司法獎章

2019-05-14 16:56

認錯車牌搶錯被害者 台東3嫌遭拘提移送法辦

2019-05-14 16:53

抄寫「弟子規」200遍未履行 判刑8月及罰4萬伺候

2019-05-14 16:18

假購車真詐財 搬家公司外甥姨丈聯手詐騙被法官批惡劣

2019-05-14 16:17

涉殺人案關3954天 他無罪獲釋更審期間又偷賓士車被逮

2019-05-14 16:15

毒犯又販毒獲判無罪 法官：他的過去與本案無關

2019-05-14 15:38

搜到老公幫不認識女孩的洗澡照 妻告夫妨害家庭

2019-05-14 14:58

捐錢給洪慈庸被罰10萬 民視榮譽董座提告抗罰成功

2019-05-14 14:13

少年打死人連累媽媽 法院判賠230萬元

2019-05-14 14:00

與夫兩度結離婚 見小三「鳩佔鵲巢」仍提告

2019-05-14 13:48

不滿前男友闖屋拉走女友 他一刀殺死舊愛得關9年

2019-05-14 13:33

孝順警也無端喪火窟 縱火犯高院判死：教化也只是表面

2019-05-14 13:29

恍神還是喝酒？高雄美濃一男子開車撞斷電線桿

2019-05-14 12:37

被竊樂器失而復得 宇宙人樂團：北市警察果然很強

2019-05-14 12:33

外科名醫酒駕競速撞癱婦人 二審改判免關

2019-05-14 11:42

老市長的兒子「趕房客」 被控強制罪法院判了

2019-05-14 11:40

酒後起口角 男子揮刀遭阻毆打友人成傷判6月

2019-05-14 10:55

色醫師麻醉女病患手術台硬上 妻裝針孔拍下獸行也挨告

2019-05-14 10:21

緬甸華僑燒死9命二審仍判死 律師：不能因他窮就嚴懲

2019-05-14 10:09

干擾罷工期航班人力 工會機師偽造94筆意願表被告

2019-05-14 09:54

立院初審通過 散播核子事故謠言 致人於死可處無期刑

2019-05-14 00:29

警私赴港澳 2大過免職 基層「罕見」

2019-05-14 00:18

3貪案定讞 葉世文執行刑14年

2019-05-14 00:13

賣油給北韓 2台商1緩刑1無罪

2019-05-14 00:06

徐自強同案被告…關最久死囚 聲請再審駁回

2019-05-14 00:00

侵吞社區款項 總幹事判刑10月

2019-05-13 23:47

影／灌高粱後「想體驗偷竊感覺」 醉男闖民宅嚇壞居民

2019-05-13 21:59

熱水燙傷3月大男嬰 居家托育年輕保母：不知水溫變高

2019-05-13 19:43

新北議員陳科名涉收賄護航建商 遭法院裁定延押2個月

2019-05-13 18:35

影／台主改別人機台 「保夾」 百夾百中爽幫自己補貨

2019-05-13 16:34

雲林縣議員李建志違廢清法 未判刑確定卻得入獄執行

2019-05-13 16:29

檢舉幼教老師虐童被控誹謗 法官：家長是在保護兒子啊

2019-05-13 16:17

拒酒測被開罰 警因說錯一個字男子拿回駕照

2019-05-13 14:23

海上駁油北韓2案 高雄商人竟1無罪1免關

2019-05-13 14:18

工人搬鷹架被磚柱砸死 檢方認定雇用業者難逃干係

2019-05-13 14:09

外遇10年後情滅 小三在走廊上大喊「你的小一截」遭告

2019-05-13 14:02
看更多

熱門文章

3歲兒尿床遭父痛毆、逼踏步答數 死了竟扔山谷

2019-05-14 11:36

國軍醫院爆醫師染毒 少校醫官採尿認吸食

2019-05-13 20:57

消防員不想捕蜂抓蛇 民間業者抓1條蛇賺3500元

2019-05-14 07:48

國小教師性侵 家長提450萬國賠

2019-05-14 00:24

休學少年橫行街頭當霸王 澎縣警方今逮8人

2019-05-13 19:08

客機3千多萬零件竟不翼而飛 業者質疑機場國安有漏洞

2019-05-14 15:38

女騎士遭輾爆頭 李永萍提4點終結汐止交通噩夢

2019-05-13 18:27

色醫師麻醉女病患手術台硬上 妻裝針孔拍下獸行也挨告

2019-05-14 10:21

亞馬遜鸚鵡走失由警收留 不理眾人一見飼主喊「你好」

2019-05-13 21:25

萬板大橋上遇賓士逆向攻擊 網認證三寶中的極品

2019-05-14 12:29

影／國2火燒車爆炸 國1國2機場系統塞車

2019-05-14 10:47

檢方認定女童把玩噴槍喪命 過失致死罪嫌起訴鄺父

2019-05-14 10:20

老市長的兒子「趕房客」 被控強制罪法院判了

2019-05-14 11:40

胡睿兒撿屍案開庭 坦言做錯事老婆「懷恨在心」

2019-05-14 15:38

影／阿里山公路凌晨嚴重坍方 交通中斷預計下午5點搶通

2019-05-14 09:36

網PO桃園夜生活真刺激 警查證是丟鞭炮啦！

2019-05-13 19:55

疑似未能顧癌父自責 上尉在車內燒炭自殺

2019-05-13 18:32

慾男脫精光逼外籍女看護摸鳥 猛示意要她幫口交

2019-05-14 10:57

就在今晚生人迴避！芬園鄉民公布「送肉粽」路線圖

2019-05-14 10:39

影／賊仔灣玻璃海灘觀景女子摔落10層樓深崖 出動海陸救人

2019-05-13 21:26

新北傳警為績效造假筆錄 檢警今搜索涉案3個分局

2019-05-14 13:40

設局要替友出氣 男子車上開一槍下場超慘

2019-05-13 17:46

台東小一女童指伸進塑膠椅洞 卡指哇哇大哭！

2019-05-14 12:04

緬甸華僑燒死9命二審仍判死 律師：不能因他窮就嚴懲

2019-05-14 10:09

貨車繩索垂地 害女騎士摔車亡

2019-05-14 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top