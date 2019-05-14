客機3千多萬零件竟不翼而飛 業者質疑機場國安有漏洞

2019-05-14 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市長美公司前年底斥資購買一架747客機，放置桃園國際機場管制區內保管，爆發該客機在長榮航太負責維修下，卻遭不明人士竊走該客機的航向儀、陀螺儀、姿態儀等價值3000多萬元零件，長美負責人吳明龍、律師陳麗玲今天上午召開記者會，指控「飛機停機場零件不而飛，國安有漏洞、航安有危機」，決定向桃機公司、長榮航太提告，尋求司法途徑維護權益。

桃園機場公司今天下午表示，長美公司向泰國東東方航空購買的747客機，產權移轉前由泰國東方航空負保管責任，產權移轉後由長美負保管責任，桃機未受託保管該客機，不負保管責任，長美宣稱零件遺失，是長美與泰國東方的買賣爭議，機場專用區安全非監控航空器，並無長美指稱的國安問題。

針對長美公司指控所購747客機重要零件遭竊準備提告，長榮航太公司表示，此案為長美公司與泰國東方航空的交易糾紛，長榮航太不做回應。

長美委任律師陳麗玲表示，2017年12月向泰國東方航空公司購買一架747客機，2018年1月原來負責維修的長榮航太書面通知交機，飛機停在機場管制區內，無法上機檢查，當月底登機發現客機起落架控制桿、左右航向儀、陀螺儀、姿態儀、磁羅盤等32項零件遭人拆除竊走。

長美公司立即向航警報案，桃機卻告知機身部分沒有監視器畫面，客機停在管制區內，桃機公司無法交代為何零件不翼而飛，機場國門小偷任意攜帶飛機零件進出，國安出現重大漏洞，客機零件未經檢驗，若被誤用在其他飛機零件使用，恐引發航安危機。