胡睿兒撿屍案開庭 坦言做錯事老婆「懷恨在心」

2019-05-14 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子雙人團體「Under Lover」成員胡睿兒被控在夜店撿屍性侵，遭檢方起訴，他辯稱是合意性交，但台北地院依乘機性交罪判胡2年徒刑。高等法院下午進行準備程序庭，胡表示不方便透漏案情，但他承認「做錯事老婆(林采緹)懷恨在心」。

胡睿兒本名「胡睿楷」，妻子是女藝人「蛇姬」林采緹，去年生下兒子。2018年6月16日深夜11點左右，胡到台北市信義區夜店「KLASH」消費，被害女子與2名親友17日清晨1點也進入夜店，女子在舞池跳舞時，認出胡睿兒，與親友主動與胡搭訕，之後一群人就到吧檯VIP區各自喝一杯龍舌蘭烈酒，被害人乘著醉意，與胡再返舞池共舞。

檢察官指控，凌晨3點許，胡睿兒與被害人離開夜店到地下一樓中控室後方的樓梯間平台，女子因酒醉癱軟趴在胡的身上，胡見狀，用手將女子身體撐起、放倒，讓她躺臥在地，從後方將她的短裙掀起、內褲拉開。胡擔心被人發現，再將女子拉到電梯間，從她身體後側性侵得逞。

被害人事後報案，檢警調閱監視器畫面，鎖定胡睿兒查辦，約談胡到案。胡否認性侵，辯雙方都有喝酒，還一度表示被害人曾在舞池中摸他等；不過檢警勘驗監視畫面，另根據被害人外陰部採集到胡殘留的DNA等事證，採信女方控訴。

胡性侵案一審被判決有罪後，也影響另件毒品案的緩起訴處分，檢方去年11月撤銷胡的緩起訴，依毒品罪起訴，台北地院依施用二級毒品罪判胡2月徒刑。

今天開完庭、步出法庭，胡睿兒說最近生活平淡，主要都在顧小孩、接政府標案，工作以寫歌為主。胡說「露臉也沒人想看」，就好好寫寫歌、寫寫曲子，做好該做的事，並說從小就喜歡寫歌。

胡說，之前和前東家有合約糾紛，但他還是很感謝前東家的幫助，簽約時很年輕，合約「有看沒有懂」，但也因為有這機會才有《癡情玫瑰花》這些歌和專輯。

胡睿兒表示，希望這件事(性侵案)趕快告一段落。胡說，有了小孩後才發現生活以小孩為主，「朋友真的會變少」；他開玩笑說，朋友們若看到他，能主動跟他聯繫。