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刊登廣告徵門市小姐 違反性平法遭罰30萬

2019-05-14 15:20中央社 基隆市14日電

基隆一間美髮材料供應行在報紙刊登求才廣告，內容提到「徵門市小姐」遭檢舉違反性別工作平等法，市府調查後開罰30萬元，材料行曾姓負責人不滿提起行政訴訟，遭法院駁回。

美髮材料供應行曾姓負責人主張，自登報求才以來僅有2通電話，其中1通是出自臉書訊息，事實上僅有1位見報求職者，也無男性求職者登門應徵，所以沒有求職者因性別問題而遭拒絕錄用。

曾姓負責人認為，基隆市政府僅憑「小姐」字眼牽扯到性別差別且擴張申訴內容，裁決似有行政草率、便宜行事之嫌，且陳述意見時，市府人員用聊天方式，詢問為一定要找女性，他回應因店裡有幫客人修眉化妝會有肢體接觸，為避免讓客人覺得不舒服，惹到性騷擾問題，所以一直都用女性當店員。

基隆市政府答辯，徵才廣告中記載「徵門市小姐」字樣，顯然已含有性別因素在內，客觀上足以讓一般非女性的民眾看見廣告後對應徵職務退卻，足以認定對非女性的求職者有差別待遇。

法院指出，曾姓負責人認為因工作內容與顧客會有肢體接觸，恐會招惹性騷擾問題，但卻未提出證據證明，且徵人廣告僅載美容美髮材料行，工作內容為販賣、整理等語，未見僅限女性才能勝任的情事，縱使店家有意挑選單身女性員工，也不能在招募廣告中有性別歧視表示。

此外，法院指出，根據調查小組談話紀錄，曾姓負責人提到要找一名員工來陪妻子一起顧店，因為要陪妻子，所以希望找女性，另外，他在法院審理時也表示，「如果用男性一定會影響到我們的業績」，可見這個職缺並非有性別的專屬特性，認定曾姓負責人無理由，予以駁回，全案可上訴。

廣告求職基隆

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