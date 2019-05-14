捐錢給洪慈庸被罰10萬 民視榮譽董座提告抗罰成功

2019-05-14 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



民視榮譽董事長田再庭和妻子4年前出席立委洪慈庸的競選晚會，並捐贈5萬元政治獻金，但監察院認為他先前已各捐給林昶佐、馮光遠、黃國昌、邱顯智各5萬元，這次捐給洪慈庸已違反政治獻金法「個人捐贈合計不得超過20萬元」規定，裁罰10萬元罰鍰。他喊冤捐贈者是他的妻子，並不是他，向法院提起行政訴訟，台北地方法院日前判決撤銷處分，田再庭免罰，仍可上訴。

田再庭主張，他和妻子2015年10月31日參加洪慈庸的競選晚會，妻子為了鼓勵政治素人，當時以現金捐贈5萬元給洪慈庸，並由現場工作人員代為收受，而工作人員不認識他的妻子，只認識他，便把收據捐贈人的名字寫成「田再庭」，而非他妻子的名字。

他認為，妻子並不清楚政治獻金法的規定，拿到收據時也沒有細看內容，並沒有察覺收據名字寫錯人，認為自己並沒有違法，請求撤銷處分。

監察院抗辯，擬參選人收受超過3萬元以上的政治獻金，都必須記載捐贈人的姓名、身分證字號、地址等資料，而田再庭是有經驗的捐贈者，也知道每年捐贈總額上限是20萬元，若田再庭並非捐贈者，不可能提供個資，且若工作人員誤填資料，也應該及時更正，故認為裁罰10萬元罰鍰並無違誤。

法官認為，依洪慈庸競選總部負責處理政治獻金的人員的證述、洪慈庸國會辦公室的回函，已經無法確認當天收受獻金的工作人員是誰，也無法排除工作人員只認識較有名氣的田再庭，而直接認定是田再庭捐贈的可能性。

另外，田再庭的妻子也表示，她從家中拿5萬元現金給工作人員，是因她認為洪慈庸家中有變故，為了要鼓勵政治素人，而收據雖然是開她丈夫的名字，但錢是她的，「我想開我先生的名字跟開我的名字是一樣的」。

法官認為，田再庭雖然長期是知名的政治人物，但不能因此就認定他的妻子參與政治事務，只能以田再庭的名義為之，田妻既然已經表明是自己捐贈，主體性就不能被否定，不能被當作是田再庭捐贈的，這種男女任務定型而生的偏見和做法應該被消除。