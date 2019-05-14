與夫兩度結離婚 見小三「鳩佔鵲巢」仍提告

2019-05-14 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



大陸女子「小秋」與台灣郎結婚後，經常返回大陸娘家，丈夫「阿雄」趁機結交小三「小春」，「小秋」返台發現丈夫與小三共處一室，「小春」辯稱「將私人物品與小狗暫放阿雄家裡，當晚去他家幫小狗洗澡」，二審法官不採信，依妨害家庭罪將「小春」判刑6月，不得上訴。

「小春」否認犯行，辯稱「當時是因為我的家大翻修，私人物品與小狗我暫放他家裡，案發當晚是去他家幫小狗洗澡；我不知道他是有配偶之人；第一次警詢所述是為了氣他的妻子，沒有跟他去汽車旅館，沒有跟他發生性關係」。

合議庭查出，「小秋」於民國104年11月6日回大陸娘家，於106年2月18日深夜返台回家時，發現「小春」穿著居家服與丈夫「阿雄」一起坐在客廳沙發上看電視。 法官認為，「小春」的衣物、衛生棉、內衣褲等屬極私密之物品，應置放在平時居住宿舍，以便利使用，而無寄放「阿雄」住處必要，且當時已時值夜深人靜之際，被兩人孤男寡女同處一室，且僅穿著居家服，顯然是「阿雄」利用妻子不在台灣之機會，讓「小春」前來住處同住。

判決書指出，「阿雄」與「小秋」98年3月2日結婚，於103年9月2日離婚，隨即於同年月12日再度結婚，又於106年9月11日離婚。

106年初，「阿雄」在理容KTV認識「小春」，兩人以男女朋友關係交往，於106年1月中旬某日，一同投宿中市摩鐵。又於106年2月4日前後，在中市他的住處，發生性關係。經「小秋」提起告訴。

法官審理時，「小春」辯稱「當時是因為我的家大翻修，私人物品與小狗我暫放阿雄家裡，案發當晚是去阿雄家幫小狗洗澡」；「阿雄」辯稱「小月的小狗案發前一、二個月寄放在我那，她會來看小狗；沒有跟她去汽車旅館，沒有跟她發生性關係」。