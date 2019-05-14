不滿前男友闖屋拉走女友 他一刀殺死舊愛得關9年

2019-05-14 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子曾誠前年到黃姓女友租屋處，未料黃女的林姓前男友突然打開房門進入屋內，和他發生扭打，黃女趕緊將林男拉出門外，但他心生不滿，拿水果刀刺向林男腹部，導致林男大量出血，送醫不治。一審判他9年10月徒刑，二審改判9年，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，曾誠和黃女是男女朋友，他2017年7月14日下午5時許到黃女租屋套房看電視、削蘋果，而黃女下班後也返回租屋處，房間門並沒有上鎖，未料林男突然闖入房內，見他與黃女共處一室心生不滿，開口要求黃女離開，並衝上前和他扭打。

黃女見狀上前阻止，並將林男拉出門外推至樓梯口，而曾城為了報復持水果刀追出門外，朝林男腹部刺殺一刀，傷口深度達7公分，導致大量出血，送醫宣告不治。曾誠事後被依殺人罪嫌起訴。

法院審理時，他否認犯行，供稱他當時躺在床上，被林男打到頭暈，且林男還在搶東西、把黃女牽走，一時情急才會持刀誤傷林男。一審認為他沒有殺人犯意，依傷害致死罪判刑9年10月徒刑。