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外科名醫酒駕競速撞癱婦人 二審改判免關

2019-05-14 11:42聯合報 記者林伯驊╱即時報導

倪姓醫師及蔣姓富少2016年涉嫌酒後駕車街頭競速，撞上白色轎車，陳婦受困車內重傷...
倪姓醫師及蔣姓富少2016年涉嫌酒後駕車街頭競速，撞上白色轎車，陳婦受困車內重傷。記者林伯驊／翻攝
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高雄倪姓醫師3年前凌晨駕駛BMW轎車，與開JAGUAR的蔣姓富少涉酒後街頭飆速，衝撞對向來車造成陳婦夾車內重傷，一審依妨害公眾往來安全致重傷等罪判4年半徒刑，但高雄高分院認為無「競速」犯意，今天改以不能安全駕駛致重傷等罪輕判2年，考量他認罪賠1200萬和解，宣告緩刑5年，付國庫50萬，可上訴。

二審勘驗蔣姓男子車內行車記錄器，顯示案發時剛開車起步約10秒，行駛距離僅169公尺，肇事車速約60公里（超速10公里），與一般揪眾來並排競駛、一前一後高速飆車、非法占特定路段超速等態樣不同，沒有具體事證可認定倪及蔣有「競速」犯意；且原起訴、一審所用法條「妨害公眾往來安全致人重傷罪」，必須是造成壅塞、截斷損壞道路，妨害往來安全而致傷害，也無法構成。

記者上午致電倪姓醫師開業的診所，但接聽人員表示「他不在喔」，進一步詢問是否能轉達請倪回應對判決結果看法，對方則說不方便。

全案發生於2016年11月17日晚間，經營外科診所的倪姓男子（49歲）下班後，邀女友、診所員工及好友們到前鎮區某海鮮餐酒館吃飯，蔣姓男子（26歲）因女友為員工也一起參加，席間喝掉7瓶750毫升的紅酒及白酒。

隔天凌晨12點半倪姓醫師開BMW、蔣開JAGUAR轎車準備各載女友返家，卻重踩油門、互飆引擎轉速聲浪來相互刺激、挑釁，更在中華四路與新光路口綠燈亮起時，重踩油門沿中華路加速飆出，才到下個三多路口，倪疑超前方豐田轎車，沒打右轉方向燈，擦撞蔣的車尾，再撞豐田轎車，反而導致蔣失控衝往對向，迎面撞陳女駕駛的Austin Mini ，另又波及一輛計程車。

當下陳女的車頭全毀、她慘遭夾車內受困，救出後送醫診斷胸主動脈剝離、十二指腸穿孔、肝臟撕裂傷、多處骨折及氣血胸，全身肢體嚴重減損機能、腦部有重大難治傷害。

蔣姓男子當時留在現場向警方自首，呼氣酒精濃度每公升0.26毫克，倪卻載女友駛離後，棄車改搭計程車返家，直到當晚8點半才到案，訊後裁定收押，直到起訴移審才獲准交保200萬元。

二審合議庭認為，倪一審就以1200萬元與陳婦達成和解，今年3月付完，受害者家屬願給他從輕量刑，考量他上訴後承認全部犯行，配合開庭未潛逃，以85萬與蔣和解，更每星期加入義診，合議庭基於「修復式司法」理念，盼他持續貢獻專長彌補過錯，宣告緩刑5年，須做240小時義務勞務、付國庫50萬及接受法治教育6場。

蔣姓男子一審被依妨害公眾往來安全致人重傷罪處2年徒刑，至今未和解、沒獲陳婦家屬諒解，合議庭認為，蔣未聽女友勸告飆車，但當下自首，二審最後一次開庭蔣有拿100萬現金欲和解遭拒，犯後態度稍改善，改依不能安全駕駛動力交通工具致人重傷罪，判1年2月。

倪姓醫師（中）凌晨肇事後逃逸，直到當晚8點到案。圖／本報資料照
倪姓醫師（中）凌晨肇事後逃逸，直到當晚8點到案。圖／本報資料照
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倪姓醫師自行開設診所。圖／翻攝診所官網
倪姓醫師自行開設診所。圖／翻攝診所官網
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